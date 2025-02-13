Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Quản lý hoạt động hàng ngày:

• Giám sát và điều phối tất cả các hoạt động của trung tâm.

• Đảm bảo trung tâm hoạt động hiệu quả, bao gồm các lịch học, nhân sự, và trang thiết bị.

• Kiểm soát và quản lý ngân sách, đảm bảo chi phí hoạt động phù hợp với mục tiêu tài chính.

• Kiểm soát, bảo quản, bảo đảm cơ sở vật chất sạch sẽ, an toàn, và sẵn sàng cho việc giảng dạy.

2. Quản lý đội ngũ giảng viên và nhân viên:

• Tuyển dụng, đào tạo, và quản lý đội ngũ giáo viên và nhân viên.

• Đánh giá và theo dõi hiệu quả công việc của nhân viên, đưa ra các chương trình phát triển chuyên môn khi cần.

• Phân công lịch làm việc hợp lý cho giáo viên và nhân viên.

3. Lập kế hoạch và chiến lược:

• Lập kê hoạch chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

• Phân tích thị trường, đề xuất phương án cơ hội mở rộng hoặc cải thiện dịch vụ.

• Theo dõi các xu hướng và nhu cầu học tập của học viên để điều chỉnh chương trình và phương pháp giảng dạy.

4. Quản lý học viên:

• Giải quyết các vấn đề phát sinh từ học viên liên quan đến chất lượng giảng dạy hoặc dịch vụ.

• Phối hợp tổ chức các hoạt động sự kiện và hội thảo.

5. Phát triển chất lượng giảng dạy:

• Đảm bảo chất lượng giảng dạy đạt tiêu chuẩn cao.

• Giám sát và đánh giá chương trình giảng dạy, cập nhật giáo trình nếu cần thiết.

6. Marketing và quảng bá:

• Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing để thu hút học viên.

• Phối hợp với đội ngũ marketing để tổ chức các sự kiện quảng bá trung tâm.

• Xây dựng thương hiệu và uy tín của trung tâm trên thị trường.

7. Báo cáo và phân tích:

• Theo dõi và báo cáo các chỉ số kinh doanh, hiệu suất làm việc, và tình hình tài chính của trung tâm.

• Kinh nghiệm quản lý, ưu tiên trong ngành giáo dục hoặc quản lý trung tâm tiếng Anh.

• Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và quản lý thời gian tốt.

• Am hiểu về các phương pháp giảng dạy tiếng Anh và quản lý lớp học.

• Khả năng phân tích dữ liệu tài chính và lập chiến lược kinh doanh.

• Tiếng Anh lưu loát: IELTS 7.0 trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18.000.000 – 25.000.000 (thoả thuận theo năng lực).

Nghỉ phép 14 ngày/năm

Nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày.

Phúc lợi: Bữa trưa, nước ngọt, cà phê.

Thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc.

Tăng lương 6 tháng/lần, theo hiệu quả công việc.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Chính sách phúc lợi vào các dịp lễ, sinh nhật, hiếu hỉ.

Du lịch cao cấp cùng công ty ít nhất 1 lần/năm.

