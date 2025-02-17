Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 35 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường D2 – KCN phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

- Quản lý toàn bộ Công nhân viên trong bộ phận sản xuất.
- Sắp xếp công việc cho CNV sao cho phù hợp.
- Lập kế hoạch sửa chữa bào trì bảo dưỡng hệ thống máy sản xuất.
- Chịu trách nhiệm về sản lượng hàng sản xuất.
- Đảm bảo sản xuất đạt tiến độ giao hàng.
- Kết hợp cùng các bộ phận khác điều phối nhân viên sao cho phù hợp.
- Xây dựng quy trình vận hành các máy sản xuất.
- Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho tất cả các máy móc, Công cụ dụng cụ lao động có trong nhà máy.
- Giám sát và duy trì mọi hoạt động.
- Kết hợp với các bộ phận liên quan kiểm soát các quy trình sản xuất.
- Phổ biến, hướng dẫn các nội dung trong quy trình để nhân viên cấp dưới, công nhân được biết để thực hiện.
- Giám sát vật tư kho NPL, Kho TP, đầu vào, đầu ra, bố trí bảo quản hàng hóa trong nhà máy được layout 5S, duy trì và thực hiện 5S trong nhà máy.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường D2, Khu D, KCN Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

