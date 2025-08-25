Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION
- Hồ Chí Minh: 7 Lê Ngô Cát, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
- Tổ chức, điều hành và giám sát hoạt động của phòng kế toán.
Organize, operate and supervise the activities of the accounting department.
- Quản lý tất cả các hoạt động kế toán bao gồm A/R, A/P, Hàng tồn kho/Kế toán chi phí.
Manage all accounting activities including A/R, A/P, Inventory/Cost accounting.
- Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (tháng, quý, năm).
Prepare, check and analyze financial reports, periodic management reports (monthly, quarterly, yearly).
- Kiểm soát doanh thu, chi phí, lợi nhuận hằng ngày của nhà hàng.
Control daily revenue, expenses, profits of the restaurant.
- Theo dõi và kiểm soát công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
Monitor and control customer and supplier debts.
- Xây dựng và kiểm soát ngân sách, dòng tiền.
Build and control budget, cash flow.
