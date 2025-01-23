Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 600 - 800 USD

Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Mộc Ty, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 600 - 800 USD

- Lập kế hoạch sản xuất, phân công công việc cho các tổ và giám sát quá trình thực hiện.
- Quản lý, giải quyết vấn đề nhân sự trong các tổ mình quản lý; đào tạo, đánh giá hiệu quả làm việc của công nhân.
- Thực hiện vai trò kiểm soát chất lượng trong phạm vi công việc được phân
công.
- Xử lý sự cố trong quá trình triển khai công việc sản xuất. Đề xuất cải tiến quy trình, kỹ thuật sản xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm.
- Truyền tải các thông tin, quy định, quyết định từ Ban Giám đốc/Trưởng phòng
tới các nhân viên trong tổ và giám sát việc tuân thủ.
- Thực hiện các công việc khác khi được trưởng phòng giao.
- Lập báo cáo cho cấp trên.

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên kỹ thuật, quản trị
• Kinh nghiệm từ 1- 3 năm ở vị trí tương đương
• Biết tiếng Hàn là một lợi thế
• Sử dụng thành thạo các ứng dụng MS Office, đặc biệt là Auto Cad, Power point

Tại Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hưng Yên

