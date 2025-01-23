Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 600 - 800 USD

- Lập kế hoạch sản xuất, phân công công việc cho các tổ và giám sát quá trình thực hiện.

- Quản lý, giải quyết vấn đề nhân sự trong các tổ mình quản lý; đào tạo, đánh giá hiệu quả làm việc của công nhân.

- Thực hiện vai trò kiểm soát chất lượng trong phạm vi công việc được phân

công.

- Xử lý sự cố trong quá trình triển khai công việc sản xuất. Đề xuất cải tiến quy trình, kỹ thuật sản xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm.

- Truyền tải các thông tin, quy định, quyết định từ Ban Giám đốc/Trưởng phòng

tới các nhân viên trong tổ và giám sát việc tuân thủ.

- Thực hiện các công việc khác khi được trưởng phòng giao.

- Lập báo cáo cho cấp trên.