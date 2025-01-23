Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 600 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam
- Hưng Yên: Thôn Mộc Ty, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 600 - 800 USD
- Lập kế hoạch sản xuất, phân công công việc cho các tổ và giám sát quá trình thực hiện.
- Quản lý, giải quyết vấn đề nhân sự trong các tổ mình quản lý; đào tạo, đánh giá hiệu quả làm việc của công nhân.
- Thực hiện vai trò kiểm soát chất lượng trong phạm vi công việc được phân
công.
- Xử lý sự cố trong quá trình triển khai công việc sản xuất. Đề xuất cải tiến quy trình, kỹ thuật sản xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm.
- Truyền tải các thông tin, quy định, quyết định từ Ban Giám đốc/Trưởng phòng
tới các nhân viên trong tổ và giám sát việc tuân thủ.
- Thực hiện các công việc khác khi được trưởng phòng giao.
- Lập báo cáo cho cấp trên.
Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm từ 1- 3 năm ở vị trí tương đương
• Biết tiếng Hàn là một lợi thế
• Sử dụng thành thạo các ứng dụng MS Office, đặc biệt là Auto Cad, Power point
Tại Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
