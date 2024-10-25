Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

-Quản lý PG khu vực: đà nẵng, huế...
- Kiểm tra công việc của PG
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhân viên PG tại bệnh viện: thời gian làm việc, tác phong và thái độ.
- Tuyển dụng PG khi cần
- Soạn công văn trình các BV mở điểm
- Phụ trách làm các lớp học hội thảo, event... theo yêu cầu TBP
- Quản lí các dự án theo phân bổ của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Kinh Nghiệm Quản Lí PG từ 1 -2 năm các chương trình.
- Chịu khó đi lại, năng động, không ngại đi bệnh viện, công tác.
- Có laptop làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương theo từng dự án+ lương theo sản lượng của PG
- Được thưởng vào các ngày lễ, tết trong năm.
- Được tổ chức sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, chế độ hiếu/hỉ.
- Du lịch hàng năm, khám sức khỏe, thâm niên...
- Được xem xét nâng lương theo qui định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

