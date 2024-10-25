Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
-Quản lý PG khu vực: đà nẵng, huế...
- Kiểm tra công việc của PG
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhân viên PG tại bệnh viện: thời gian làm việc, tác phong và thái độ.
- Tuyển dụng PG khi cần
- Soạn công văn trình các BV mở điểm
- Phụ trách làm các lớp học hội thảo, event... theo yêu cầu TBP
- Quản lí các dự án theo phân bổ của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có Kinh Nghiệm Quản Lí PG từ 1 -2 năm các chương trình.
- Chịu khó đi lại, năng động, không ngại đi bệnh viện, công tác.
- Có laptop làm việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương theo từng dự án+ lương theo sản lượng của PG
- Được thưởng vào các ngày lễ, tết trong năm.
- Được tổ chức sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, chế độ hiếu/hỉ.
- Du lịch hàng năm, khám sức khỏe, thâm niên...
- Được xem xét nâng lương theo qui định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB
