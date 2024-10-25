Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

-Quản lý PG khu vực: đà nẵng, huế...

- Kiểm tra công việc của PG

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhân viên PG tại bệnh viện: thời gian làm việc, tác phong và thái độ.

- Tuyển dụng PG khi cần

- Soạn công văn trình các BV mở điểm

- Phụ trách làm các lớp học hội thảo, event... theo yêu cầu TBP

- Quản lí các dự án theo phân bổ của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Kinh Nghiệm Quản Lí PG từ 1 -2 năm các chương trình.

- Chịu khó đi lại, năng động, không ngại đi bệnh viện, công tác.

- Có laptop làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương theo từng dự án+ lương theo sản lượng của PG

- Được thưởng vào các ngày lễ, tết trong năm.

- Được tổ chức sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, chế độ hiếu/hỉ.

- Du lịch hàng năm, khám sức khỏe, thâm niên...

- Được xem xét nâng lương theo qui định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

