Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Thu nhập cạnh tranh theo năng lực (từ 20,000,000

- 40,000,000 VNĐ) Lương tháng 13 Được tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty Được giảm học phí cho bản thân và gia đình khi học các ngoại ngữ tại Focus Learning, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Chịu trách nhiệm về doanh thu, chỉ tiêu.
- Chịu trách nhiệm về Vận hành
- Chịu trách nhiệm về Chất lượng Chăm sóc khách hàng, tái tục, ACS (Average class size)
- Kiểm soát tất cả các vấn đề liên quan đến khách hàng và giáo viên của mình; giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng.
- Tìm kiếm nguồn dữ liệu khách hàng.
- Thiết lập mối quan hệ với các trường.
- Lập kế hoạch đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng các nhân viên
- Lập kế hoạch và quản lý các sự kiện PR và Marketing cho Trung tâm để quảng bá hình ảnh của Trung tâm
- Phối hợp với Giám đốc học vụ để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
- Quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất của trung tâm.
Địa điểm làm việc: Các trung tâm tại TP. HCM và TP. Đà Nẵng, chủ yếu sẽ làm việc trực tiếp và vận hành các trung tâm tại Đà Nẵng

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Ngoại ngữ hoặc Quản trị kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 40 triệu VND
Lương cứng: 20 - 40 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM

CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15 (bên phải) Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

