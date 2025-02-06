Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 40 Triệu

- 40,000,000 VNĐ) Lương tháng 13 Được tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty Được giảm học phí cho bản thân và gia đình khi học các ngoại ngữ tại Focus Learning, Quận Hải Châu

- Chịu trách nhiệm về doanh thu, chỉ tiêu.

- Chịu trách nhiệm về Vận hành

- Chịu trách nhiệm về Chất lượng Chăm sóc khách hàng, tái tục, ACS (Average class size)

- Kiểm soát tất cả các vấn đề liên quan đến khách hàng và giáo viên của mình; giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng.

- Tìm kiếm nguồn dữ liệu khách hàng.

- Thiết lập mối quan hệ với các trường.

- Lập kế hoạch đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng các nhân viên

- Lập kế hoạch và quản lý các sự kiện PR và Marketing cho Trung tâm để quảng bá hình ảnh của Trung tâm

- Phối hợp với Giám đốc học vụ để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

- Quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất của trung tâm.

Địa điểm làm việc: Các trung tâm tại TP. HCM và TP. Đà Nẵng, chủ yếu sẽ làm việc trực tiếp và vận hành các trung tâm tại Đà Nẵng