Tuyển Quản lý Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company
- Đà Nẵng: Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông FPT, Toà nhà Epsilon, Khu đất A3
- 1, Khu đô thị FPT, Phường Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý các hoạt động của bếp ăn trường học trong trường học theo quy định
Phối hợp với Quản lý Bếp lên thực đơn, quản lý thực phẩm trong bếp đảm bảo đúng số lượng nhập, chất lượng, định lượng sống, chín theo quy định của trường học, không để thất thoát
Kiểm soát chặt chẽ bếp vận hành theo quy trình 3 bước
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành
Các công việc khác theo sự phân công của CBQL.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về quy trình chế biến thực phẩm
Nhiệt tình, cẩn thận, sử dụng tốt tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên: Đã từng làm việc tại các bếp ăn trường học, bếp ăn công nghiệp
Tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...
