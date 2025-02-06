Tuyển Quản lý Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông FPT, Toà nhà Epsilon, Khu đất A3 - 1, Khu đô thị FPT, Phường Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý các hoạt động của bếp ăn trường học trong trường học theo quy định

Phối hợp với Quản lý Bếp lên thực đơn, quản lý thực phẩm trong bếp đảm bảo đúng số lượng nhập, chất lượng, định lượng sống, chín theo quy định của trường học, không để thất thoát

Kiểm soát chặt chẽ bếp vận hành theo quy trình 3 bước

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành

Các công việc khác theo sự phân công của CBQL.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Công nghệ thực phẩm/Quản trị bếp ăn/Ẩm thực, ...

Có kiến thức cơ bản về quy trình chế biến thực phẩm

Nhiệt tình, cẩn thận, sử dụng tốt tin học văn phòng

Ưu tiên ứng viên: Đã từng làm việc tại các bếp ăn trường học, bếp ăn công nghiệp

Tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin