Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 432A Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Quận Hải Châu
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, sản xuất các nội dung cho Fanpage của Chiic House
Theo dõi, nghiên cứu và phân tích insight của khách hàng và đối thủ cạnh tranh trên các kênh mạng xã hội.
Phối hợp cùng các vị trí khác để xây dựng và thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.
Thực hiện các công việc liên qua được giao.
- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến: Marketing, truyền thông, báo chí,...
- Có kinh nghiệm làm việc vị trí liên quan ít nhất 6 tháng
- Có thiết bị làm việc riêng (Laptop và smartphone)
- Kỹ năng truyền tải thông điệp bằng ngôn ngữ, hình ảnh, video thành thạo, gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo, cởi mở, ham học hỏi và thường xuyên cập nhập xu hướng mới
- Có thể sử dụng các phần mềm liên quan phục vụ cho công việc: Canva, Capcut, Photoshop,...
- Thu nhập: 7 - 8 triệu đồng/ Tháng (Có thể thỏa thuận theo năng lực)
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...
- Du lịch hằng năm cùng công ty
- Tháng lương 13
- Cơ hội phát triển và thăng tiến
