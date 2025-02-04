Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 432A Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, sản xuất các nội dung cho Fanpage của Chiic House
Theo dõi, nghiên cứu và phân tích insight của khách hàng và đối thủ cạnh tranh trên các kênh mạng xã hội.
Phối hợp cùng các vị trí khác để xây dựng và thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.
Thực hiện các công việc liên qua được giao.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến: Marketing, truyền thông, báo chí,...
- Có kinh nghiệm làm việc vị trí liên quan ít nhất 6 tháng
- Có thiết bị làm việc riêng (Laptop và smartphone)
- Kỹ năng truyền tải thông điệp bằng ngôn ngữ, hình ảnh, video thành thạo, gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo, cởi mở, ham học hỏi và thường xuyên cập nhập xu hướng mới
- Có thể sử dụng các phần mềm liên quan phục vụ cho công việc: Canva, Capcut, Photoshop,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7 - 8 triệu đồng/ Tháng (Có thể thỏa thuận theo năng lực)
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...
- Du lịch hằng năm cùng công ty
- Tháng lương 13
- Cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 06 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

