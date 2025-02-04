Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 432A Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, sản xuất các nội dung cho Fanpage của Chiic House

Theo dõi, nghiên cứu và phân tích insight của khách hàng và đối thủ cạnh tranh trên các kênh mạng xã hội.

Phối hợp cùng các vị trí khác để xây dựng và thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.

Thực hiện các công việc liên qua được giao.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến: Marketing, truyền thông, báo chí,...

- Có kinh nghiệm làm việc vị trí liên quan ít nhất 6 tháng

- Có thiết bị làm việc riêng (Laptop và smartphone)

- Kỹ năng truyền tải thông điệp bằng ngôn ngữ, hình ảnh, video thành thạo, gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo, cởi mở, ham học hỏi và thường xuyên cập nhập xu hướng mới

- Có thể sử dụng các phần mềm liên quan phục vụ cho công việc: Canva, Capcut, Photoshop,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7 - 8 triệu đồng/ Tháng (Có thể thỏa thuận theo năng lực)

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...

- Du lịch hằng năm cùng công ty

- Tháng lương 13

- Cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.