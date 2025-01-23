Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Liên Chiểu , Đà Nẵng, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hình ảnh của Toà nhà, chất lượng dịch vụ của Tòa nhà

Quản lý và điều hành mọi hoạt động của Ban quản lý

Quản lý chất lượng dịch vụ của các nhà thầu của Công ty

Quản lý khách thuê (nếu có)

Quản lý tuân thủ tiêu chuẩn và quy trình của toàn bộ nhân viên thuộc Ban quản lý

Quản lý chi tiết nhân sự tại Tòa nhà về đồng phục, diện mạo, các nhu cầu phát sinh nhân sự trong quá trình làm việc tại dự án

Xây dựng, duy trì mối quan hệ với chủ nhà

Tham gia tư vấn các loại hình bảo hiểm về rủi ro tài sản cho chủ nhà

Xây dựng, duy trì mối quan hệ với Khách thuê

Xây dựng chính sách thăng tiến và đánh giá nhân sự

Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Phát triển nhóm đối tác khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quản lý vận hành tòa nhà.

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên tại vị trí tương đương

Có tính sáng tạo và quản lý nhân sự.

Hiểu thấu đáo vấn đề liên quan đến thỏa thuận hợp đồng.

Quản lý việc lập kế hoạch chiến lược.

Phân tích dữ liệu và số liệu kế toán.

Có khả năng hỗ trợ phát triển, đào tạo và quản lý nhân viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20++ thưởng hấp dẫn theo dự án, tăng lương tùy theo năng lực, hiệu quả làm việc;

Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.

Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức.

Môi trường trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến

Có nhiều quyền lợi về khai thác, đầu tư BĐS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX

