Tuyển Quản Lý thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Quản lý và giám sát hoạt động của học viên tại Ký túc xá của học viện

- Kiểm tra, đốc thúc việc thực hiện nội quy, quy định của học viên

- Đào tạo chương trình giáo dục định hướng của học viên.

- Hỗ trợ, sắp xếp chỗ ăn - ở cho học viên, hướng dẫn học viên quen với nề nếp sinh hoạt theo quy định của học viện.

- Hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong Ký túc xá.

- Hỗ trợ giám sát cơ sở vật chất, tài sản của Ký túc xá

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý ký túc xá/quản lý tòa nhà/quản lý học sinh-sinh viên...hoặc kinh nghiệm liên quan

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có năng lực đàm phán, thương lượng, hòa giải ở mức cao nhằm đạt được các thỏa thuận tốt khi có các vấn đề phát sinh trong Ký túc xá

Yêu cầu khác:

- Thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng quản lý công việc

- Linh hoạt trong công việc, có khả năng chịu áp lực

Ưu tiên Nam

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 8.000.000-11.000.000VNĐ/tháng + phụ cấp ăn trưa và gửi xe miễn phí

-Tham gia BHXH, bảo hiểm Bảo Việt cho CBNV sau thời gian thử việc

-Được hưởng các chế độ đầy đủ theo luật lao động

-Thưởng các ngày Lễ, quà nhân dịp sinh nhật và các ngày Lễ

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp

-Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin