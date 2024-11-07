Tuyển Nhân Sự thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, P. Tân Bình, Dĩ An

Tuyển dụng và đào tạo

Tham gia vào tuyển dụng công nhân tại nhà máy.

Đào tạo công nhân mới, về nội quy và các thói quen sinh hoạt khi hội nhập.

Tiếp nhận công nhân viên mới, lấy thông tin chấm công, ghi nhận, kiểm tra hồ sơ, bàn giao công nhân mới cho các bộ phận.

Quản lý nhân sự

Kiểm soát thời gian làm việc: Kiểm soát lịch làm việc tại nhà máy, theo dõi giờ làm việc và chấm công cho công nhân viên.

Xử lý lương thưởng: Xử lý các vấn đề liên quan đến lương thưởng, phúc lợi của công nhân viên, đảm bảo việc chi trả được thực hiện đúng quy định.

Giải quyết tranh chấp: Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh giữa công nhân viên với nhau.

Quản lý kỷ luật: Thực hiện các biện pháp kỷ luật đối với những công nhân viên vi phạm quy định của công ty. Tiếp nhận xử lý kỷ luật NLĐ, và đơn vị nhà thầu,...

Vệ sinh môi trường: Giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường tại xưởng sản xuất.

Các công việc khác

Tham gia xây dựng các chính sách nhân sự: Cùng với Phòng Hành Chính Nhân Sự tổng hợp xây dựng các chính sách nhân sự phù hợp với đặc thù của xưởng sản xuất.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. Ưu tiên có ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất.

Tinh thần quyết liệt, không ngại khó khăn, giao tiếp tốt, chỉn chu.

Biết cách kiểm soát người lao động tốt.

Sử dụng thành thạo office.

Biết cách tổ chức sắp xếp công việc .

Giờ làm việc hành chính từ 8:00-17:00, Giờ làm việc tại nhà máy có sự linh động hơn.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Thứ 7 cuối tháng được về sớm 1 giờ)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9-15 triệu, thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.

Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục.

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý.

Được tham gia BHXH và hưởng các chế độ BHXH quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

