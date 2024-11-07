Tuyển Nhân Sự thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Nhân Sự thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, P. Tân Bình, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tuyển dụng và đào tạo
Tham gia vào tuyển dụng công nhân tại nhà máy.
Đào tạo công nhân mới, về nội quy và các thói quen sinh hoạt khi hội nhập.
Tiếp nhận công nhân viên mới, lấy thông tin chấm công, ghi nhận, kiểm tra hồ sơ, bàn giao công nhân mới cho các bộ phận.
Quản lý nhân sự
Kiểm soát thời gian làm việc: Kiểm soát lịch làm việc tại nhà máy, theo dõi giờ làm việc và chấm công cho công nhân viên.
Xử lý lương thưởng: Xử lý các vấn đề liên quan đến lương thưởng, phúc lợi của công nhân viên, đảm bảo việc chi trả được thực hiện đúng quy định.
Giải quyết tranh chấp: Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh giữa công nhân viên với nhau.
Quản lý kỷ luật: Thực hiện các biện pháp kỷ luật đối với những công nhân viên vi phạm quy định của công ty. Tiếp nhận xử lý kỷ luật NLĐ, và đơn vị nhà thầu,...
Vệ sinh môi trường: Giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường tại xưởng sản xuất.
Các công việc khác
Tham gia xây dựng các chính sách nhân sự: Cùng với Phòng Hành Chính Nhân Sự tổng hợp xây dựng các chính sách nhân sự phù hợp với đặc thù của xưởng sản xuất.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. Ưu tiên có ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất.
Tinh thần quyết liệt, không ngại khó khăn, giao tiếp tốt, chỉn chu.
Biết cách kiểm soát người lao động tốt.
Sử dụng thành thạo office.
Biết cách tổ chức sắp xếp công việc .
Giờ làm việc hành chính từ 8:00-17:00, Giờ làm việc tại nhà máy có sự linh động hơn.
Từ thứ 2 đến thứ 7 (Thứ 7 cuối tháng được về sớm 1 giờ)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9-15 triệu, thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.
Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục.
Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý.
Được tham gia BHXH và hưởng các chế độ BHXH quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 994/1C NGuyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thành phố DĨ An, tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

