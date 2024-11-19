Tuyển Nhân Sự thu nhập 2 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 49 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tiếp nhận và xử lý nhu cầu tuyển dụng các vị trí còn thiếu trong công ty.

Thực hiện quy trình tuyển dụng: đăng tin, hẹn lịch phỏng vấn, gửi thư mời và thông báo kết quả.

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục nhân sự và sắp xếp dữ liệu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh tại các trường Đại học, Cao đẳng.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...).

Nhanh nhẹn, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập và tiền gửi xe.

Trải nghiệm công việc thực tế và tích lũy kinh nghiệm quý báu.

Được xác nhận dấu thực tập chính thức.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.