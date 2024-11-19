Tuyển Nhân Sự thu nhập 2 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 49 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tiếp nhận và xử lý nhu cầu tuyển dụng các vị trí còn thiếu trong công ty.
Thực hiện quy trình tuyển dụng: đăng tin, hẹn lịch phỏng vấn, gửi thư mời và thông báo kết quả.
Hỗ trợ thực hiện các thủ tục nhân sự và sắp xếp dữ liệu.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh tại các trường Đại học, Cao đẳng.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...).
Nhanh nhẹn, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập và tiền gửi xe.
Trải nghiệm công việc thực tế và tích lũy kinh nghiệm quý báu.
Được xác nhận dấu thực tập chính thức.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 49 Phố Thái Hà, Phương Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

