Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc

Tham gia vào quá trình phát triển thương hiệu McDonald’s tại Việt Nam

Thực hành quản lý ngân sách nhà hàng, kiểm soát chi phí và lưu trữ hàng hóa

Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động bán hàng

Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của nhà hàng McDonald’s theo tiêu chuẩn: Chất lượng, Dịch vụ và Vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn của McDonald’s (QSC)

Quản lý hoạt động của nhà hàng, kiểm soát tiền mặt và quản lý ca trực

Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên và phát triển đội ngũ quản lý nhà hàng

Dẫn dắt các chương trình tuyển dụng, đào tạo và các chương trình marketing tại nhà hàng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên

Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Có tối thiểu 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực F&B, chuỗi nhà hàng, bán lẻ

Nhiệt huyết và đam mê phục vụ khách hàng và làm cho khách hàng hài lòng

Có khả năng dẫn dắt và thực hiện thành công các mục tiêu kinh doanh

Có tố chất lãnh đạo và quản lý nhóm cũng như tạo động lực làm việc cho nhân viên

Có khả năng làm việc theo ca, ngày nghỉ và ngày lễ Tết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng lương thứ 13 và thưởng hàng quý

Phụ cấp chuyên cần hàng tháng

Phụ cấp phần ăn, đỗ xe, ca đêm (từ 22h00 - 6h00) và ngày lễ Tết (nếu có)

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động, bảo hiểm thất nghiệp

Lịch làm việc linh hoạt chỉ 5 ngày/tuần

Khám sức khoẻ định kì miễn phí

Được đào tạo bài bản trong môi trường chuyên nghiệp

Cơ hội phát triển nhanh trở thành cửa hàng trưởng của "nhà hàng triệu đô"

Đồng phục miễn phí

Voucher giảm giá thức uống tại McDonald‘s mỗi ngày

Tặng phần ăn Combo vào ca làm Chủ nhật cuối cùng mỗi tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY

