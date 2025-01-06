Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tham gia vào quá trình phát triển thương hiệu McDonald’s tại Việt Nam
Thực hành quản lý ngân sách nhà hàng, kiểm soát chi phí và lưu trữ hàng hóa
Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động bán hàng
Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của nhà hàng McDonald’s theo tiêu chuẩn: Chất lượng, Dịch vụ và Vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn của McDonald’s (QSC)
Quản lý hoạt động của nhà hàng, kiểm soát tiền mặt và quản lý ca trực
Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên và phát triển đội ngũ quản lý nhà hàng
Dẫn dắt các chương trình tuyển dụng, đào tạo và các chương trình marketing tại nhà hàng

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên
Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh
Có tối thiểu 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực F&B, chuỗi nhà hàng, bán lẻ
Nhiệt huyết và đam mê phục vụ khách hàng và làm cho khách hàng hài lòng
Có khả năng dẫn dắt và thực hiện thành công các mục tiêu kinh doanh
Có tố chất lãnh đạo và quản lý nhóm cũng như tạo động lực làm việc cho nhân viên
Có khả năng làm việc theo ca, ngày nghỉ và ngày lễ Tết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng lương thứ 13 và thưởng hàng quý
Phụ cấp chuyên cần hàng tháng
Phụ cấp phần ăn, đỗ xe, ca đêm (từ 22h00 - 6h00) và ngày lễ Tết (nếu có)
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động, bảo hiểm thất nghiệp
Lịch làm việc linh hoạt chỉ 5 ngày/tuần
Khám sức khoẻ định kì miễn phí
Được đào tạo bài bản trong môi trường chuyên nghiệp
Cơ hội phát triển nhanh trở thành cửa hàng trưởng của "nhà hàng triệu đô"
Đồng phục miễn phí
Voucher giảm giá thức uống tại McDonald‘s mỗi ngày
Tặng phần ăn Combo vào ca làm Chủ nhật cuối cùng mỗi tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Điện Biên Phủ, Đường Đa Kao, Quận 1, Thành phố hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

