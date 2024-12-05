Tuyển Quản lý Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 17 Triệu

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 89 Phan Bội Châu, phường 1, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Quản lý đội ngũ Tư vấn viên tại Trung tâm trang sức
- Sắp xếp, phân ca, điều phối công tác bán hàng tại Trung tâm hàng ngày
- Tổng hợp các báo cáo bán hàng hàng ngày theo từng thông số cụ thể bao gồm doanh số, khách hàng,...
- Trực tiếp tư vấn bán hàng theo ca làm việc được phân công
- Tổ chức và quản lý các dịch vụ chăm sóc khách hàng tại cửa hàng.
- Quản lý hàng hóa, tài sản tại cửa hàng.
- Xử lý các tình huống thuộc quyền hạn tại cửa hàng và theo quy định.
- Duy trì và giám sát 5S.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu.
- Thực hiện những công việc khác được giao bởi cấp trên/ Công ty.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối, ưa nhìn;
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành có liên quan;
- Thành thạo tin học VP
- Khả năng bao quát và phân tích vấn đề
- Nhạy bén, biết lắng nghe, ứng xử tốt, xử lý tình huống nhanh;
- Kỹ năng đàm phán
- Kỹ năng quản lý
- Kỹ năng thuyết trình, phân tích, tổng hợp, làm báo cáo
- Có kinh nghiệm tại lĩnh vực chuyên môn
- Có kinh nghiệm cho vị trí tương đương
- Giọng nói rõ ràng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các thương hiệu cao cấp.

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân;
- Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;
- Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của chi nhánh theo quý và theo năm;
- Thưởng đột xuất theo từng chương trình của chi nhánh và chương trình chung của Tập đoàn;
- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DOJI Tower - Số 5 đường Lê Duẩn - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

