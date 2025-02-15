Tuyển Quản lý Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 14 Đường 3 tháng 4, P. 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Summary of responsibilities:

This position will provide knowledge and agricultural technologies to vegetable farmers. Responsibilities of this position are to support our IPM project activities, such as set up demo crops for integrated pest management ("IPM"), data collection, and training of farmers, and support other project activities as assigned.

Implementation of assigned tasks of Fresh Studio projects in the Lam Dong, ranging from:

mplementation of assigned tasks of Fresh Studio projects in the Lam Dong, ranging from:

Data collection from farmers and other parties involved in integrated pest management project

Setup and monitor IPM demo crops

Provide technical support to farmers and farmer groups

Provide training for farmers and farmer groups

Arrange field days to share new knowledge and technologies with local farmers and other interested people

Support farmers in record-keeping

Coordinate and ensure correct installation and operation by farmers and farmer groups of agricultural technologies provided to them

Support any other assigned activities.

== == == == == == == == ==== == == == == ==

Công việc chính:

Cung cấp kiến thức và công nghệ nông nghiệp cho các nông dân trồng rau; Hỗ trợ các hoạt động thuộc dự án "Quản lý dịch hại tổng hợp", bao gồm thiết lập thử nghiệm các giống cây trồng; nhập dữ liệu, đào tạo nông dân và hỗ trợ các hoạt động thuộc dự án khác khi có yêu cầu.

Quản lý dịch hại tổng hợp"

Mô tả công việc:

Thu thập dữ liệu từ nông dân và các đối tác liên quan trong dự án quản lý dịch hại tổng hợp

Thiết lập và giám sát các cây trồng thử nghiệm

Hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân và nhóm nông dân

Đào tạo cho nông dân và nhóm nông dân

Tổ chức các ngày hội thảo để chia sẻ kiến thức và công nghệ mới cho nông dân địa phương và những ai quan tâm

Hỗ trợ nông dân trong việc ghi chép nhật ký canh tác

Phối hợp với nông dân, nhóm nông dân để bảo đảm các công nghệ đã cung cấp được lắp đặt và vận hành đúng cách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Graduated from college/university of Horticulture/Agriculture (BSc), experience in the IPM, indoor vegetable production, experience in the natural enemies is an advantage

At least 2 years’ experience with IPM, vegetable production

Excellent in both verbal and written Vietnamese

English communication and writing skills are an advantage

Good communication skills (with local farmers)

A strong passion for learning and developing new agriculture technologies and knowledge and making them available to farmers

Basic Word, Excel, and PowerPoint skills

Ability to work on your own as well as part of a team

Trustworthy

== == == == == == == == ==== == == == == ==

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng ngành Khoa học cây trồng/Nông nghiệp. có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dịch hại tổng hợp ("IPM"), sản xuất rau trong nhà kính, kinh nghiệm kiểm soát sinh vật gây hại là một lợi thế.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IPM, sản xuất rau

Kỹ năng giao tiếp tốt (với nông dân địa phương)

Thành thạo tiếng Việt, viết và nói

Kỹ năng giao tiếp và viết tiếng Anh là một lợi thế

Có đam mê học hỏi và phát triển công nghệ và kiến thức nông nghiệp mới và mong muốn hỗ trợ hướng dẫn cho nông dân

Kỹ năng cơ bản về Word, Excel và PowerPoint

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

Đáng tin cậy.

Tại Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Benefits:

13th-month salary and annual performance reviews

Entitled to mandatory insurances and premium health insurances for employees and their dependents

Entitled to 17 days of annual leave and other welfare benefits such as phone allowance, lunch allowance, etc.

Quyền lợi:

Lương tháng 13 và chế độ đánh giá tăng lương hàng năm theo năng lực.

Tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân và người thân.

Được hưởng 17 ngày phép năm, phụ cấp điện thoại, đi lại, phụ cấp ăn trưa và các chế độ phúc lợi khác.

lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin