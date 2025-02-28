Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SEOJIN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

- Làm kế hoạch sản xuất, xuất hàng

- Theo dõi số lượng hàng tồn, thành phẩm

- Lập kế hoạch dài hạn và ngắn hạn cho kế hoạch sản xuất

- Đảm bảo rằng tất cả các kế hoạch và hoạt động đều tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của công ty.

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên