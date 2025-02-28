Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SEOJIN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang:
- Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm kế hoạch sản xuất, xuất hàng
- Theo dõi số lượng hàng tồn, thành phẩm
- Lập kế hoạch dài hạn và ngắn hạn cho kế hoạch sản xuất
- Đảm bảo rằng tất cả các kế hoạch và hoạt động đều tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của công ty.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên các chuyên ngành
- Thành thạo máy tính văn phòng
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ
- Nam
- Có kinh nghiệm liên quan là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
-Tham gia bảo hiểm xa hội.
-Xét duyệt lương theo năng lực
-Quyền lợi đầy đủ lễ tết,trung thu...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VIỆT NAM
