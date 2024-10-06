Tuyển Quản lý Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 3D, số 3 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chính về mặt kỹ thuật, cơ sở hạ tầng mạng của Công ty. Quản lý các thiết bị điện (server, máy tính, máy in, thiết bị test của Công ty...) Hướng dẫn, đào tạo và điều phối công việc, các nhân sự kỹ thuật IT trong bộ phận IT. Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, duy trì hoạt động của bộ phận IT. Hỗ trợ tư vấn Kỹ thuật, báo giá, mua thiết bị khi có yêu cầu từ các bộ phận khác. Hỗ trợ và tư vấn các công việc liên quan đến setup phòng security cho các dự án. Trao đổi với bên Công ty mẹ về các công việc cần điều tra về mạng và báo cáo...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

Có khả năng IT Operation. Có từ 3 năm kinh nghiệm làm quản lý hệ thống thông tin. Có từ 2 năm kinh nghiệm quản lý tài sản thông tin. Có từ 2 năm kinh nghiệm quản lý một đội ngũ có 2 nhân viên trở lên. Kiến thức về mạng tương đương với chứng chỉ CCNA hoặc cao hơn. Sử dụng tiếng Anh trong công việc.

Ưu tiên:

Kinh nghiệm vận hành hệ thống thông tin đa quốc gia. Có kiến thức chuyên sâu về wireless technology. Kinh nghiệm thiết lập các chính sách liên quan đến hệ thống thông tin.

Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ và quyền lợi cho CO-WELLers

Thưởng và review tăng lương 2 lần/năm Thử việc hưởng 100% lương Ca làm việc linh hoạt: 8h-17h; 8h30 – 17h30; 9h – 18h Ngày phép: 14+ ngày/năm Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên. Kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/lần BHXH, BHYT, BHTN mức cao, đảm bảo quyền lợi người lao động. Trợ cấp hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch công ty 1 năm/lần

Dành riêng cho nhân viên nữ:

Nghỉ sinh lý 2,5h/tháng Hưởng 100% lương trong thời gian thai sản Thêm 5 ngày nghỉ khám thai trong thai kì

Môi trường làm việc tuyệt vời

Trang bị thiết bị làm việc trọn bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dự án. Làm việc và hướng dẫn bởi các chuyên gia/Senior nhiều kinh nghiệm thực tế. Trợ cấp hàng tháng cho các hoạt động của CLB thể thao (Yoga, Zumba, bóng đá...) Thông tin chính sách mới/cải tiến được cập nhật đều đặn tới nhân viên. Có riêng khu vực thư giãn phục vụ hoạt động giải trí, ẩm thực. Không gian làm việc mở, tiện nghi.

Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân

Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, seminar cập nhật xu hướng công nghệ. Đào tạo kiến thức chuyên môn, kĩ năng quản lý, kỹ năng mềm,... theo định hướng công ty và nhu cầu khảo sát nhân viên. Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ chuyên môn. Trợ cấp chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ chuyên môn (lên tới 108 triệu) theo định hướng phát triển của Công ty. Các lớp đào tạo tiếng Nhật (sơ cấp – cao cấp) với giáo viên bản ngữ trong giờ hành chính Cơ hội làm việc tại Nhật Bản với các nhân sự có tiếng Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á

