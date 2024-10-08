Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần MK Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The vista duy tân, 4/15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn, thiết kế và triển khai hệ thống mạng (Firewall, Switch, NAC)

- Cài đặt, cấu hình, tích hợp các giải pháp: Server, Storage, SAN Switch (HP, IBM, Dell,...)

- Cài đặt, cấu hình, tích hợp hệ điều hành Windows, Linux (Redhat, Centos, Oralce Linux,

Ubuntu,...) và ảo hóa (Vmware, Proxmox,, Hyper-V...) và Database

- Triển khai hệ thống giám sát (Prometheus, Grafana, Zabbix,...), log tập trung (Graylog,

Splunk, Elasticsearch, logstash,...)

- Triển khai, vận hành, tối ưu, giám sát và giải pháp bảo mật: AV, SIEM, WAF, DDoS,

PAM/PIM, DLP, IPS/IDS

- Vận hành hệ thống Cloud: AWS,Azure

- Tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai các công việc liên quan.

- Xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn phục vụ công việc vận hành và quản

trị hệ thống.

- Giám sát sự tuân thủ an ninh thông tin và các chính sách trên các hệ thống hiện tại của công ty

và quy định pháp lý có liên quan khác.

- Nghiên cứu hỗ trợ phần IT cho các dự án khi có yêu cầu.

- Hỗ trợ kiểm tra đúng cấu hình các thiết bị IT mà bộ phận HCNS đặt mua cho HNO.

- Quản lý & bảo trì thiết bị phần cứng mạng như máy tính, máy in, photo, camera, video

conference.

- Lập lịch và bảo trì hệ thống máy chủ, hệ thống mạng định kỳ; Theo dõi, phân tích và xử lý các

sự cố..

- Các yêu cầu khác liên quan từ ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 3 - 5 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án triển khai, vận hành về hệ thống ảo hóa

VMW, công nghệ Cloud, bảo mật – mạng cho doanh nghiệp. Các dự án triển khai hệ thống, giải pháp

quản trị, vận hành lớn.

- Có kiến thức sâu về hạ tầng mạng bảo mật, phòng chống tấn công, ngăn ngừa rò ri thất thoát

thông tin.

- Hiểu biết về các hình thức tấn công và biện pháp phòng chống.

- Có kiến thức sâu về các hệ điều hành, các giải pháp ảo hóa, các công nghệ hạ tầng...

- Có hiểu biết về các tiêu chuẩn ngành CNTT: ITIL, ISO, TCVN...

- Có kinh nghiệm về khắc phục sau thảm họa bao gồm cả quy trình làm việc, các chính sách và

thủ tục liên quan.

- Có kiến thức về windows server, hệ thống camera, Database.

- Có kiến thức chuyên môn cơ bản về các hệ thống máy chủ, các hệ điều hành (Linux/Unix,

Windows), hệ thống ảo hóa (VMWARE, Hyper-V...).

- Có kiến thức sâu và kinh nghiệm triển khai, vận hành công nghệ an ninh của các hãng như

Firewall, IPS, NAC, DLP, PIM/PAM, Endpoint security, antivirus...các hãng công nghệ hạ tầng, giải

pháp quản trị như IBM, HP, DELL... là 1 lợi thế

- Có kinh nghiệm triển khai các dự án DLP, DRM, PAM... là 1 lợi thế.

- Có các chứng chỉ liên quan hệ thống, mạng và bảo mật: CCNA, AD, AWS, Vmware, IBM... là

1 lợi thế

- Sử dụng thành thạo các phần mềm soạn thảo, vẽ mô hình hệ thống

- Có khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt

- Trung thực, liêm chính, cẩn thận, nhiệt tình với công việc.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan như CNTT, điện tử viễn thông, hệ thống thông

tin, khoa học máy tính.

Tại Công ty Cổ phần MK Vision Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, gia BHXH theo đúng quy định.

- Xét tăng lương hàng năm tương xứng với đóng góp của cá nhân.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Có cơ hội làm việc/công tác trực tiếp trong những dự án lớn cho chính phủ, đối tác trong và

ngoài nước.

- Cơ hội tham gia đào tạo trong và ngoài nước, tiếp cận học hỏi những công nghệ mới, tiên tiến

trên thế giới

- Cơ hội tham gia chương trình đào tạo tiếng Anh do công ty tổ chức

- Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBCNV với gói Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt và Chương

trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các Bệnh viện lớn, uy tín hàng đầu Việt Nam.

- Du lịch hè, du xuân, Team building, tiệc sinh nhật hàng tháng và các hoạt động tập thể do Công

ty tổ chức.

- Thời gian làm việc 5 ngày/ tuần, nghỉ Thứ Bảy, Chủ nhật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động tại Công ty hàng đầu về Giải pháp Bảo mật và

Công nghệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MK Vision

