Tuyển Quản lý Công ty CP Kinh doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà N01A - 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Trong phạm vi của Tribe hoặc các Squad được giao: Quản lý Chiến lược Chuyển đổi số F88 Next Chapter gắn với OKRs

Xây dựng chiến lược, thiết lập, lập kế hoạch và điều phối các dự án chuyển đổi số thông qua các Tribe và các Squad Giám sát và báo cáo tiến độ chuyển đổi số: Triển khai kế hoạch Quý PI planning Triển khai OKRs F88 gắn với Chiến lược Chuyển đổi số F88 Next Chapter

Xây dựng chiến lược, thiết lập, lập kế hoạch và điều phối các dự án chuyển đổi số thông qua các Tribe và các Squad

Giám sát và báo cáo tiến độ chuyển đổi số:

Triển khai kế hoạch Quý PI planning

Triển khai OKRs F88 gắn với Chiến lược Chuyển đổi số F88 Next Chapter

Tổ chức điều hành, triển khai Chiến lược chuyển đổi số F88 Next Chapter

Triển khai hệ thống quản lý công việc hỗ trợ Agile way of working với công cụ Jira và Confluence Thiết lập quy trình phát hiện, báo cáo, và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các sáng kiến chuyển đổi số. Xác định các sự phụ thuộc giữa các sáng kiến số và các yếu tố liên quan như tài nguyên, thời gian, công nghệ, và nhân lực. Tạo ra một kế hoạch tổng thể để quản lý sự phụ thuộc này, đảm bảo không có xung đột hoặc chậm trễ do sự thiếu phối hợp. Xây dựng các phương thức làm việc hiệu quả (best pratice) liên quan đến F88 Agile Way of Working

Triển khai hệ thống quản lý công việc hỗ trợ Agile way of working với công cụ Jira và Confluence

Thiết lập quy trình phát hiện, báo cáo, và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các sáng kiến chuyển đổi số.

Xác định các sự phụ thuộc giữa các sáng kiến số và các yếu tố liên quan như tài nguyên, thời gian, công nghệ, và nhân lực. Tạo ra một kế hoạch tổng thể để quản lý sự phụ thuộc này, đảm bảo không có xung đột hoặc chậm trễ do sự thiếu phối hợp.

Xây dựng các phương thức làm việc hiệu quả (best pratice) liên quan đến F88 Agile Way of Working

Quản trị kiến trúc và năng lực công nghệ, dữ liệu với sự hỗ trợ của GĐ và Phó GĐ DSO

Xây dựng chiến lược kiến trúc công nghệ và dữ liệu Xây dựng và duy trì kiến trúc công nghệ và dữ liệu Đánh giá và cải thiện năng lực công nghệ và dữ liệu dựa trên nhu cầu kinh doanh Tổ chức triển khai và tích hợp các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu kinh doanh

Xây dựng chiến lược kiến trúc công nghệ và dữ liệu

Xây dựng và duy trì kiến trúc công nghệ và dữ liệu

Đánh giá và cải thiện năng lực công nghệ và dữ liệu dựa trên nhu cầu kinh doanh

Tổ chức triển khai và tích hợp các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu kinh doanh

Thúc đẩy và phát triển năng lực công nghệ cho con người với sự hỗ trợ của GĐ và Phó GĐ DSO

Xác định và quản lý nhu cầu nhân sự và năng lực công nghệ cho Tribe/Squad/Chapter được phụ trách Xây dựng và triển khai chương trình phát triển năng lực công nghệ cho Tribe/Squad/Chapter được phụ trách Thúc đẩy văn hóa học tập, nâng cao kỹ năng công nghệ liên tục trong tổ chức cho Tribe/Squad/Chapter được phụ trách Phát triển lộ trình nghề nghiệp và kế hoạch kế nhiệm cho nhân sự công nghệ cho Tribe/Squad/Chapter được phụ trách

Xác định và quản lý nhu cầu nhân sự và năng lực công nghệ cho Tribe/Squad/Chapter được phụ trách

Xây dựng và triển khai chương trình phát triển năng lực công nghệ cho Tribe/Squad/Chapter được phụ trách

Thúc đẩy văn hóa học tập, nâng cao kỹ năng công nghệ liên tục trong tổ chức cho Tribe/Squad/Chapter được phụ trách

Phát triển lộ trình nghề nghiệp và kế hoạch kế nhiệm cho nhân sự công nghệ cho Tribe/Squad/Chapter được phụ trách

Tổ chức triển khai F88 Agile way of working:

Xây dựng và truyền thông chiến lược F88 Agile way of working: Đào tạo và phát triển năng lực Agile Thiết lập và triển khai các team Agile Thúc đẩy văn hóa Agile trong tổ chức Quản lý sự thay đổi và hỗ trợ chuyển đổi Agile Giám sát và báo cáo tiến độ Agile

Xây dựng và truyền thông chiến lược F88 Agile way of working:

Đào tạo và phát triển năng lực Agile

Thiết lập và triển khai các team Agile

Thúc đẩy văn hóa Agile trong tổ chức

Quản lý sự thay đổi và hỗ trợ chuyển đổi Agile

Giám sát và báo cáo tiến độ Agile

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ Học vấn

Đại học hoặc cao hơn

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

Chuyên ngành liên quan Công nghệ, Ngân hàng

3. Các Kỹ năng

Tư duy chiến lược và tầm nhìn Lãnh đạo, quản lý nhóm 50-100 nhân sự và huấn luyện Đổi mới và sáng tạo Khả năng thích ứng và tính linh hoạt Giao tiếp và thuyết phục Giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định Hợp tác và xây dựng mối quan hệ Quản lý thời gian và ưu tiên Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược Chuyển đổi số và tạo giá trị Chuyển đổi mô hình Agile quy mô lớn và quản lý sự thay đổi tổ chức Quản lý danh mục sáng kiến Agile Quản lý mối quan hệ các bên liên quan Nghiên cứu và phân tích thị trường Phát triển, tối ưu và quản lý sản phẩm Phân tích và lập mô hình tài chính

Tư duy chiến lược và tầm nhìn

Lãnh đạo, quản lý nhóm 50-100 nhân sự và huấn luyện

Đổi mới và sáng tạo

Khả năng thích ứng và tính linh hoạt

Giao tiếp và thuyết phục

Giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định

Hợp tác và xây dựng mối quan hệ

Quản lý thời gian và ưu tiên

Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược

Chuyển đổi số và tạo giá trị

Chuyển đổi mô hình Agile quy mô lớn và quản lý sự thay đổi tổ chức

Quản lý danh mục sáng kiến Agile

Quản lý mối quan hệ các bên liên quan

Nghiên cứu và phân tích thị trường

Phát triển, tối ưu và quản lý sản phẩm

Phân tích và lập mô hình tài chính

4. Các Kinh nghiệm liên quan

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về chuyển đổi số tại các Ngân hàng lớn Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý tương đương Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án, quản lý chương trình Công nghệ và hoạt động theo phương thức Agile

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về chuyển đổi số tại các Ngân hàng lớn

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý tương đương

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án, quản lý chương trình Công nghệ và hoạt động theo phương thức Agile

5. Các yêu cầu khác

Khả năng chịu áp lực lớn

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa doanh nghiệp hiện đại. Làm việc tại công ty tài chính cá nhân hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hòa đồng, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “NHÂN VIÊN” làm trung tâm của sự phát triển công ty. Cơ hội học hỏi, trải nghiệm và thăng tiến công bằng. Chính sách đãi ngộ và thưởng cuối năm hấp dẫn (F88 Bus, F88 My Day, F88 Happy Voucher, F88 Future Savings...). Khám sức khỏe, du lịch hàng năm. F88 care áp dụng với toàn bộ nhân viên với BH Chăm sóc sức khỏe PTI.

Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa doanh nghiệp hiện đại.

Làm việc tại công ty tài chính cá nhân hàng đầu Việt Nam.

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hòa đồng, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “NHÂN VIÊN” làm trung tâm của sự phát triển công ty.

Cơ hội học hỏi, trải nghiệm và thăng tiến công bằng.

Chính sách đãi ngộ và thưởng cuối năm hấp dẫn (F88 Bus, F88 My Day, F88 Happy Voucher, F88 Future Savings...).

F88 Bus, F88 My Day, F88 Happy Voucher, F88 Future Savings...).

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm.

F88 care áp dụng với toàn bộ nhân viên với BH Chăm sóc sức khỏe PTI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin