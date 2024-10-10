Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra danh mục bản vẽ thiết kế phần CTN và Chữa cháy đối với từng hạng mục, công trình, dự án do nhà thầu tư vấn lập trong phạm vi phụ trách

Tham gia, đóng góp ý kiến, kiểm tra, lựa chọn phương án thiết kế hệ thống CTN và Chữa cháy do TVTK thực hiện để trình lãnh đạo phê duyệt trước khi giao TVTK thực hiện công việc

Kiểm tra đôn đốc tiến độ thiết kế phần CTN và Chữa cháy theo tiến độ phối hợp theo tiến độ đã được Trưởng bộ phận và Project Leader thống nhấtKiểm tra đôn đốc tiến độ thiết kế phần CTN và Chữa cháy theo tiến độ phối hợp theo tiến độ đã được Trưởng bộ phận và Project Leader thống nhất

Phối hợp kiểm khớp các bản vẽ thiết kế phần CTN và Chữa cháy trước khi phát hành

Đề xuất các phương án xử lý trong quá trình thiết kế

Kiểm soát chất lượng và tổ chức nghiệm thu thiết kế phần CTN và Chữa cháy của các dự án do các nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện. Giải quyết các vấn đề vướng mắc các hạng mục đảm nhiệm

Phối hợp các bộ môn để xử lý các vướng mắc trong thiết kế xảy ra trong quá trình thực hiện. Phối hợp với BQLDA xử lý các vướng mắc ở công trường. Phối hợp với Ban QLDA xây dựng trong việc phê duyệt các thiết bị chính khi có yêu cầu

Phối hợp với bộ phận đấu thầu, trong việc lập PVCV, tiêu chí kỹ thuật và đánh kỹ thuật các gói thầu liên quan đến phần CTN và Chữa cháy

Tham mưu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật liên quan nhằm đưa lại hiệu quả tốt nhất cho dự án

Thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Trưởng phòng hoặc Người được phân công quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn

Đại học chuyên ngành cấp thoát nước, pccc Chứng chỉ hành nghề Thiết kế tối thiểu hạng 2 Chứng chỉ QLDA(ưu tiên)

2. Kinh nghiệm

Kinh nghiệm hơn 5 năm với vị trí công việc tương đương (TVTK, Kiểm soát thiết kế, Chủ trì bộ môn, hoặc Giám sát thi công...) Am hiểu sâu về thiết kế hệ thống Cấp thoát nước, PCCC dự án nhà ở cao tầng, TTTM, khách sạn, .. Có hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực xây dựng.

3. Kỹ năng cần thiết

Có kỹ năng thương lượng đàm phán thuyết phục. Có kỹ năng giao tiếp; Đàm phán; Thuyết trình; Tổng hợp; Lập kế hoạch; Báo cáo; Làm việc độc lập/Làm việc nhóm. Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD, Word, excel, MS project và các phần mềm phục vụ công việc.

4. Tính cách/ Thái độ/ Phẩm chất

Trung thực, hợp tác và cầu thị Tinh thần quyết liệt và bám đuổi mục tiêu Có trách nhiệm cao trong công việc

5. Ngoại hình: Ưa nhìn

6. Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu văn bản tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh dựa theo năng lực bản thân; Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm; Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; Ưu đãi mua căn hộ dự án của Tập đoàn, Ưu đãi khi du lịch nghỉ dưỡng tại Khách sạn/Resort của Tập đoàn Chú trọng việc tái tạo sức lao động thông qua các hoạt động ngoại khóa, du lịch, các hoạt động văn hóa – thể thao Du lịch, sinh nhật hàng năm, thăm hỏi khi ốm đau...

Mức lương cạnh tranh dựa theo năng lực bản thân;

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm;

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe;

Ưu đãi mua căn hộ dự án của Tập đoàn, Ưu đãi khi du lịch nghỉ dưỡng tại Khách sạn/Resort của Tập đoàn

Chú trọng việc tái tạo sức lao động thông qua các hoạt động ngoại khóa, du lịch, các hoạt động văn hóa – thể thao

Du lịch, sinh nhật hàng năm, thăm hỏi khi ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company

