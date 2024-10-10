Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company
- Hà Nội: Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra danh mục bản vẽ thiết kế phần CTN và Chữa cháy đối với từng hạng mục, công trình, dự án do nhà thầu tư vấn lập trong phạm vi phụ trách
Tham gia, đóng góp ý kiến, kiểm tra, lựa chọn phương án thiết kế hệ thống CTN và Chữa cháy do TVTK thực hiện để trình lãnh đạo phê duyệt trước khi giao TVTK thực hiện công việc
Kiểm tra đôn đốc tiến độ thiết kế phần CTN và Chữa cháy theo tiến độ phối hợp theo tiến độ đã được Trưởng bộ phận và Project Leader thống nhấtKiểm tra đôn đốc tiến độ thiết kế phần CTN và Chữa cháy theo tiến độ phối hợp theo tiến độ đã được Trưởng bộ phận và Project Leader thống nhất
Phối hợp kiểm khớp các bản vẽ thiết kế phần CTN và Chữa cháy trước khi phát hành
Đề xuất các phương án xử lý trong quá trình thiết kế
Kiểm soát chất lượng và tổ chức nghiệm thu thiết kế phần CTN và Chữa cháy của các dự án do các nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện. Giải quyết các vấn đề vướng mắc các hạng mục đảm nhiệm
Phối hợp các bộ môn để xử lý các vướng mắc trong thiết kế xảy ra trong quá trình thực hiện. Phối hợp với BQLDA xử lý các vướng mắc ở công trường. Phối hợp với Ban QLDA xây dựng trong việc phê duyệt các thiết bị chính khi có yêu cầu
Phối hợp với bộ phận đấu thầu, trong việc lập PVCV, tiêu chí kỹ thuật và đánh kỹ thuật các gói thầu liên quan đến phần CTN và Chữa cháy
Tham mưu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật liên quan nhằm đưa lại hiệu quả tốt nhất cho dự án
Thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Trưởng phòng hoặc Người được phân công quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học chuyên ngành cấp thoát nước, pccc Chứng chỉ hành nghề Thiết kế tối thiểu hạng 2 Chứng chỉ QLDA(ưu tiên)
Đại học chuyên ngành cấp thoát nước, pccc
Chứng chỉ hành nghề Thiết kế tối thiểu hạng 2
Chứng chỉ QLDA(ưu tiên)
2. Kinh nghiệm
Kinh nghiệm hơn 5 năm với vị trí công việc tương đương (TVTK, Kiểm soát thiết kế, Chủ trì bộ môn, hoặc Giám sát thi công...) Am hiểu sâu về thiết kế hệ thống Cấp thoát nước, PCCC dự án nhà ở cao tầng, TTTM, khách sạn, .. Có hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực xây dựng.
Kinh nghiệm hơn 5 năm với vị trí công việc tương đương (TVTK, Kiểm soát thiết kế, Chủ trì bộ môn, hoặc Giám sát thi công...)
Am hiểu sâu về thiết kế hệ thống Cấp thoát nước, PCCC dự án nhà ở cao tầng, TTTM, khách sạn, ..
Có hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực xây dựng.
3. Kỹ năng cần thiết
Có kỹ năng thương lượng đàm phán thuyết phục. Có kỹ năng giao tiếp; Đàm phán; Thuyết trình; Tổng hợp; Lập kế hoạch; Báo cáo; Làm việc độc lập/Làm việc nhóm. Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD, Word, excel, MS project và các phần mềm phục vụ công việc.
Có kỹ năng thương lượng đàm phán thuyết phục.
Có kỹ năng giao tiếp; Đàm phán; Thuyết trình; Tổng hợp; Lập kế hoạch; Báo cáo; Làm việc độc lập/Làm việc nhóm.
Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD, Word, excel, MS project và các phần mềm phục vụ công việc.
4. Tính cách/ Thái độ/ Phẩm chất
Trung thực, hợp tác và cầu thị Tinh thần quyết liệt và bám đuổi mục tiêu Có trách nhiệm cao trong công việc
Trung thực, hợp tác và cầu thị
Tinh thần quyết liệt và bám đuổi mục tiêu
Có trách nhiệm cao trong công việc
5. Ngoại hình: Ưa nhìn
5. Ngoại hình:
6. Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu văn bản tiếng Anh
6. Trình độ ngoại ngữ:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh dựa theo năng lực bản thân;
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe;
Ưu đãi mua căn hộ dự án của Tập đoàn, Ưu đãi khi du lịch nghỉ dưỡng tại Khách sạn/Resort của Tập đoàn
Chú trọng việc tái tạo sức lao động thông qua các hoạt động ngoại khóa, du lịch, các hoạt động văn hóa – thể thao
Du lịch, sinh nhật hàng năm, thăm hỏi khi ốm đau...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI