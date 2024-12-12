Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH CAREACE
- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm các nhà cung cấp theo đúng Bộ tiêu chuẩn ban hành.
Cập nhật các chương trình KM từ NCC & ngược lại từ Công ty để đàm phán tạo ra các chương trình KM tối ưu.
Chủ động mở rộng, tìm kiếm, đề xuất thêm những NCC với các sản phẩm bắt trend, thay thế....nhằm đảm bảo an toàn cho Doanh nghiệp.
Thực hiện hoàn thiện các bộ HĐ với các NCC theo quy định
Thực hiện các hoạt động chuyên môn theo đúng các quy định, quy trình ban hành.
Thực hiện trực tiếp cập nhật, tổng hợp dữ liêụ, các công cụ báo cáo nhằm đảm bảo đầu vào chính xác & đầu ra tối ưu, hiệu quả
Trực tiếp xử lý các cuộc đàm phán, sự cố (hàng hóa, NCC, cách thức ....) theo cấp độ được thực thi.
Thực hiện báo cáo theo phân cấp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: min 1 năm với doanh nghiệp tương đương.
Ưu tiên Tiếng Anh 4 kỹ năng.
Ngành/ lĩnh vực: FMCG, bán lẻ, ưu tiên dược, TPCN
Tuổi: 25 - 35
Giới tính: không yêu cầu
Kỹ năng: Giao tiếp - Teamwork - Thương thảo - Tin học VP
Trách nhiệm - cầu thị - chịu áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH CAREACE Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc 8h30-17h30 từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật
Hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước & Công ty
2 tháng thử việc được: đóng BHXH + 100% lương + BH sức khỏe PVI
Được đào tạo nội bộ & bên ngoài
Được tham gia các hoạt động gắn kết
Được khám sức khỏe định kì hàng năm
Ngày nghỉ: theo quy định của nhà nước + 1 ngày nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAREACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
