Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm các nhà cung cấp theo đúng Bộ tiêu chuẩn ban hành.

Cập nhật các chương trình KM từ NCC & ngược lại từ Công ty để đàm phán tạo ra các chương trình KM tối ưu.

Chủ động mở rộng, tìm kiếm, đề xuất thêm những NCC với các sản phẩm bắt trend, thay thế....nhằm đảm bảo an toàn cho Doanh nghiệp.

Thực hiện hoàn thiện các bộ HĐ với các NCC theo quy định

Thực hiện các hoạt động chuyên môn theo đúng các quy định, quy trình ban hành.

Thực hiện trực tiếp cập nhật, tổng hợp dữ liêụ, các công cụ báo cáo nhằm đảm bảo đầu vào chính xác & đầu ra tối ưu, hiệu quả

Trực tiếp xử lý các cuộc đàm phán, sự cố (hàng hóa, NCC, cách thức ....) theo cấp độ được thực thi.

Thực hiện báo cáo theo phân cấp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Cao đẳng/Đại học ngành Dược

Kinh nghiệm: min 1 năm với doanh nghiệp tương đương.

Ưu tiên Tiếng Anh 4 kỹ năng.

Ngành/ lĩnh vực: FMCG, bán lẻ, ưu tiên dược, TPCN

Tuổi: 25 - 35

Giới tính: không yêu cầu

Kỹ năng: Giao tiếp - Teamwork - Thương thảo - Tin học VP

Trách nhiệm - cầu thị - chịu áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH CAREACE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực

Làm việc 8h30-17h30 từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật

Hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước & Công ty

2 tháng thử việc được: đóng BHXH + 100% lương + BH sức khỏe PVI

Được đào tạo nội bộ & bên ngoài

Được tham gia các hoạt động gắn kết

Được khám sức khỏe định kì hàng năm

Ngày nghỉ: theo quy định của nhà nước + 1 ngày nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAREACE

