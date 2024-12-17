Tuyển Quản lý Công ty CP vận tải ô tô số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP vận tải ô tô số 2
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty CP vận tải ô tô số 2

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty CP vận tải ô tô số 2

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 136 Sài Đồng

- Long Biên

- Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ trọng tâm
+Lên kế hoạch kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, nạp nhiên liệu xe của công ty hằng ngày và theo Kế hoạch.
+Chủ động báo cáo sự cố, lên phương án, đề xuất sửa chữa, thay thế vật tư kịp thời để đảm bảo xe ở trạng thái tốt nhất.
+Theo dõi, đề xuất gia hạn đăng kiểm, bảo hiểm xe khi hết hạn
+Kiểm tra tổng thể trước, sau xe sau khi giao nhận xe.
+Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng nghề trở lên về sửa chữa bảo dưỡng ô tô
Có kiến thức cơ bản về sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, chăm sóc ô tô
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về lĩnh vực sửa chữa ô tô.
Kỹ năng sáng tạo và cải tiến trong công việc.-
Kỹ năng giải quyết công việc nhanh chóng và chính xác.
Nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao đặc biệt phải có tinh thần cộng tác trong công việc.
Nam, độ tuổi từ 25-35.
Có sức khỏe tốt, chịu áp lực cao, chịu khó và tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nhanh nhẹn, tự tin, nhiệt tình.
Ưu tiên các ứng viên ở tại khu Long Biên, Gia Lâm.

Tại Công ty CP vận tải ô tô số 2 Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập : Thỏa thuận theo năng lực
2. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong Công ty
3. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và mang đến nhiều cơ hội học tập, phát triển bản thân
4. Tham gia các hoạt động du lịch, sinh nhật, sự kiện....
5. Được đào tạo từ những chuyên gia nâng cao khả năng phát triển
6. Các chế độ phúc lợi về bảo hiểm XH, Bảo hiểm Y tế theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP vận tải ô tô số 2

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP vận tải ô tô số 2

Công ty CP vận tải ô tô số 2

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 62 Phố Hoa Lâm- P. Việt Hưng , Q Long Biên , TP . Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

