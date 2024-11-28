Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản xuất Hợp đồng liên quan đến hoạt động của Tập đoàn

Kiểm tra, đánh giá hoạt động mua hàng của toàn Tập đoàn

Thực hiện mua hàng được phân công

Thực hiện các công việc khác do Quản lý cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi: Từ 25-50 tuổi;

2. Sức khỏe: Tốt;

3. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

4. Chuyên ngành: Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Logistic...hoặc các chuyên ngành liên quan.

5. Trình độ Tiếng Anh (nếu có): Biết Tiếng Anh là một lợi thế;

6. Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Biết sử dụng phần mềm liên quan tới chuyên môn là một lợi thế;

7. Chuyên môn: Mua hàng và Kiểm soát/ giám sát mua hàng;

8. Yêu cầu kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương;

9. Yêu cầu khác: Kỹ năng sản xuất Hợp đồng; Kỹ năng đánh giá nhà thầu/ NCC .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: BHXH; Lương tháng 13; nghỉ Lễ, Tết, 8/3. 20/10, sinh nhật,...

Cơ hội được phát triển thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP

