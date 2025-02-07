Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần MG Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

1. Nhận chứng từ cần khai báo hải quan điện tử từ khách hàng. Phản hồi và giải quyết các vấn đề về thủ tục hải quan cho nhân viên kinh doanh, khách hàng, và các bộ phận liên quan.

2. Tư vấn thủ tục hải quan, mã HS code, chính sách thuế và chính sách mặt hàng (những hàng hoá đặc biêt/ các mặt hàng cần giấy phép)

3. Xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến khai báo, sửa đổi, hoặc hủy các tờ khai hải quan

4. Phát triển mối quan hệ với các cơ quan, bộ ban ngành và các nhà cung cấp liên quan để đảm bảo hàng hóa được thông quan hoặc kiểm dịch /kiểm hóa một cách thuận lợi

5. Cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và tư vấn cho khách hàng, bộ phận kinh doanh.

6. Thực hiện và giám sát hồ sơ xin cấp giấy phép XNK, C/O.

7. Thực hiện các yêu cầu khác về nghiệp vụ từ Cấp trên giao phó.