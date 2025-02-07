Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần MG Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần MG Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần MG Logistics
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty Cổ Phần MG Logistics

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Công Ty Cổ Phần MG Logistics

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà sông Hồng, số 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Nhận chứng từ cần khai báo hải quan điện tử từ khách hàng. Phản hồi và giải quyết các vấn đề về thủ tục hải quan cho nhân viên kinh doanh, khách hàng, và các bộ phận liên quan.
2. Tư vấn thủ tục hải quan, mã HS code, chính sách thuế và chính sách mặt hàng (những hàng hoá đặc biêt/ các mặt hàng cần giấy phép)
3. Xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến khai báo, sửa đổi, hoặc hủy các tờ khai hải quan
4. Phát triển mối quan hệ với các cơ quan, bộ ban ngành và các nhà cung cấp liên quan để đảm bảo hàng hóa được thông quan hoặc kiểm dịch /kiểm hóa một cách thuận lợi
5. Cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và tư vấn cho khách hàng, bộ phận kinh doanh.
6. Thực hiện và giám sát hồ sơ xin cấp giấy phép XNK, C/O.
7. Thực hiện các yêu cầu khác về nghiệp vụ từ Cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

♦ YÊU CẦU:
1. Tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế khối kinh tế hoặc hải quan, thương mại quốc tế thuộc các trường đại học trên cả nước.
2. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kiến thức tốt về lĩnh vực vận tải giao nhận trong nước và quốc tế, am hiểu thủ tục hải quan,…

Tại Công Ty Cổ Phần MG Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MG Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần MG Logistics

Công Ty Cổ Phần MG Logistics

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà sông Hồng Land, số 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

