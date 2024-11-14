Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 286 Đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản trị hệ thống kênh Youtube của đơn vị

Chỉnh sửa video: Cắt, ghép, biên tập video

Chăm sóc kênh: Comment tương tác với người xem, các nghiệp vụ promote cho video/kênh.

Phân tích các chỉ số quan trọng trong quản trị kênh: Analytics... => Đưa ra các nhận định, đánh giá giúp kênh phát triển

Nghiên cứu insight khách hàng. nghiên cứu thị trường để đề xuất chiến lược kinh doanh cho kênh

Thu thập, phân tích, đánh giá các xu thế phát triển của nhóm chủ đề trên Youtube.

Phối hợp Test nội dung sau khi hoàn thành và promote thúc đẩy khán giả

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm QTK

Sử dụng cơ bản Premiere, Photoshop.

Có kiến thức về hệ thống Youtube và các chỉ số kênh

Có khả năng nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng

Kỹ năng làm việc nhóm

Tiếng Anh khá

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Lương cơ bản từ 9 - 12 triệu/tháng. (Thu nhập 10 - 15 triệu)

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết (08/03; 10/03 âm lịch; 30/04; 01/05; 02/09; 17/09; 20/10; 19/11; 24/12)

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.

2. PHÚC LỢI:

2.

PHÚC LỢI:

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức

Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ

Qũy hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV gặp hoàn cảnh khó khăn

3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

3.

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:

+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia - Chuyên gia cao cấp

+ Nhân viên - Chuyên viên - Trưởng nhóm - Trưởng bộ phận - Giám đốc chuyên môn

4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:

4.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình

Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội

Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin