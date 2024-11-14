Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 286 Đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản trị hệ thống kênh Youtube của đơn vị
Chỉnh sửa video: Cắt, ghép, biên tập video
Chăm sóc kênh: Comment tương tác với người xem, các nghiệp vụ promote cho video/kênh.
Phân tích các chỉ số quan trọng trong quản trị kênh: Analytics... => Đưa ra các nhận định, đánh giá giúp kênh phát triển
Nghiên cứu insight khách hàng. nghiên cứu thị trường để đề xuất chiến lược kinh doanh cho kênh
Thu thập, phân tích, đánh giá các xu thế phát triển của nhóm chủ đề trên Youtube.
Phối hợp Test nội dung sau khi hoàn thành và promote thúc đẩy khán giả

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm QTK
Sử dụng cơ bản Premiere, Photoshop.
Có kiến thức về hệ thống Youtube và các chỉ số kênh
Có khả năng nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng
Kỹ năng làm việc nhóm
Tiếng Anh khá

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG
Lương cơ bản từ 9 - 12 triệu/tháng. (Thu nhập 10 - 15 triệu)
Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết (08/03; 10/03 âm lịch; 30/04; 01/05; 02/09; 17/09; 20/10; 19/11; 24/12)
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.
2. PHÚC LỢI:
2.
PHÚC LỢI:
Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức
Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ
Qũy hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV gặp hoàn cảnh khó khăn
3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:
3.
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:
Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng
Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:
+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia - Chuyên gia cao cấp
+ Nhân viên - Chuyên viên - Trưởng nhóm - Trưởng bộ phận - Giám đốc chuyên môn
4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:
4.
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:
Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình
Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội
Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: TQ Building, Ngõ 111 Triều Khúc, Triều Khúc, Tân Triều

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

