Tuyển Sale B2B thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Thanh Khê ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng đa dạng các lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên tập trung vào các khách hàng có brand lớn, chuỗi, tập đoàn...(B2B) Liên hệ trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng Tư vấn, demo sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng Chịu trách nhiệm doanh số được giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng/tư vấn (ưu tiên Sale B2B) Chủ động trang bị laptop cá nhân và phương tiện đi lại Yêu thích và định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng/tư vấn Kĩ năng giao tiếp và xử lí vấn đề tốt Sẵn sàng cho công tác đi thị trường tiếp cận/tư vấn khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản (10.000.000 VND) + % Hoa hồng trên doanh thu (8-40%) + Thưởng Thưởng 2.000.000 VND cho nhân viên đạt được 24 demo offline/tháng Giải thưởng cho nhân viên có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc Macbook, Iphone Teambuilding hàng năm Phụ cấp gửi xe Thử việc full 100% lương Công ty cung cấp thiết bị làm việc cho ứng viên sau khi trở thành nhân viên chính thức của công ty Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa Được chủ động chọn team sản phẩm theo định hướng/lĩnh vực yêu thích: Phần Mềm/FnB/Thương Mại Điện Tử/...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.