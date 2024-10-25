Tuyển Sale Online thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 127 Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tiếp nhận data và chủ động phát triển tệp khách hàng online qua các trang sàn TMDT (Shopee, TikTok, Lazada,..), MXH,.. ( Được đào tạo bài bản) Linh hoạt các hình thức tư vấn gọi điện, nhắn tin, liên hệ giới thiệu thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm của công ty ( phần mềm, thiết kế website mảng Thương Mại Điện Tử ) Thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng (linh hoạt các hình thức ký hợp đồng: demo online hoặc offline ký HĐ) Triển khai, thực hiện một vài công tác chăm sóc khách hàng sau bán. Tính chất công việc: online tại văn phòng

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 2003-1996, không vướng bận việc học. Có laptop cá nhân. Có kinh nghiệm Tư vấn/ Bán hàng/ Sale/ CSKH từ 3 tháng trở lên. Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng). Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, đam mê kiếm tiền, định hướng công việc rõ ràng Đặc biệt yêu thích lĩnh vực Công nghệ, TMDT,.. không ngại học hỏi từ đầu.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực từ 10 triệu tới hơn 30 triệu/ tháng với CƠ CHẾ HIỆU SUẤT HẤP DẪN, KHÔNG CHẶN TRẦN. Lương cơ bản 5,5-12M ( xét tăng lương 3 tháng/ lần) + Hoa hồng lũy tiến từ 5% - 43% + Thưởng triển khai ( dựa trên đầu số khách ký được) + hoa hồng thiết bị phần cứng 5-8% + Phụ cấp đi lại 500.000 Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội lên chính thức sau 1 tháng làm việc. Được tham gia các khóa đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về Sale, Thương mại điện tử, Marketing online, Phần mềm Cơ hội được làm việc cùng các thương hiệu lớn: Google Partner, Meta, Shopee, Tiktok, Tiki, GHTK, AEON, Inochi,Yody, Nhà sách Tiến Thọ,.. và hàng ngàn các nhà bán hàng trên toàn quốc. Được bán sản phẩm uy tín, có thương hiệu cao và là sản phẩm dẫn đầu thị trường. Được hưởng Bảo hiểm Sapo Care của công ty. Được tặng quà vào các ngày sinh nhật, Ngày Gia Đình Sapo ( tri ân bố mẹ), 20/10,.. cùng vô vàn quyền lợi khác. BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ. Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên. Môi trường GenZ làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.