Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, TP Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kiểm tra yêu cầu đầu tư của NPP, kho bãi, dữ liệu tại NPP

- Kiểm tra chương trình hỗ trợ thương mại, trưng bày.

- Kiểm tra thị trường, quy trình làm việc NVKD và GSKD.

- Ghi nhận và báo cáo các hoạt dấu hiện chưa phù hợp với quy định .

- Đề xuất giải pháp để tránh sai sót lập lại

- Các nhiệm vụ khác được cấp trên phân công

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, QTKD.

- Có tối thiểu 02 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực FMCG

- Am hiểu về mô hình kinh doanh của các NPP Quản trị văn phòng và kế toán.

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích và trình bày số liệu Nhạy bén trong phát hiện sai sót

- Nhiệt huyết với nghề nghiệp

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng M.S Office (Word, Excel......)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập xứng tầm với năng lực

- Thử việc 2 tháng 100% lương

- Bảo hiểm full lương từ ngày đầu nhận việc

- Phụ cấp cơm, điện thoại

- Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt sau 6 tháng làm việc

- Thưởng tất cả ngày lễ Việt Nam

- Sinh nhật tặng 4 thùng bia

- Du lịch tẹt ga.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN

