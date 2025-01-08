Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Đối Tác Đầu Tư VG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 USD

1. Thông tin chung:

- Thời gian làm việc: 8h – 17h (Thứ 2 đến thứ 7)

- Địa điểm làm việc: Tổng Công ty Việt Group, Kho D6 – Lô D3,4,5, KCN Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

2. Mô tả công việc:

a) Nhiệm vụ:

- Tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu, thiết lập báo cáo, đề xuất phương án với Trưởng ban Bán hàng (TBBH)

- Tổng hợp thống kê chính sách bán hàng của các CTTV và các Đại lý khác trên thị trường và báo cáo TBBH.

- Trợ giúp TBBH xây dựng, soạn thảo, ban hành hệ thống văn bản quy phạm nội bộ lĩnh vực bán hàng bao gồm các quy chế, quy định, quy trình.

- Thực hiện chỉ đạo của TBBH và TGĐ trong công tác tổ chức, triển khai hệ thống văn bản quy phạm thuộc mảng Bán hàng xuống các công ty thành viên.

- Tổng hợp, báo cáo liên quan đến hoạt động bán hàng được quy định tại Quy định về hệ thống kế hoạch, báo cáo bán hàng.

- Các công việc khác theo phân công của TBBH và Ban Tổng giám đốc.

b) Trách nhiệm và Quyền hạn: