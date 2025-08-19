Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Số 7 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Phương Khang là công ty về lĩnh vực Logistics chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa từ các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ…về Việt Nam hoặc ngược lại, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc mua hàng, đóng gói và vận chuyển hàng hóa, đội ngũ nhân viên thông thạo với kỹ năng chuyên môn cao, chuyên nghiệp.

Công việc chủ yếu: Chăm sóc, Hỗ trợ khách hàng có nhu cầu đặt hàng, nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài chủ yếu qua Zalo (Công ty cung cấp data)

Tìm kiếm khách hàng mới theo định hướng và chiến lược của công ty (được công ty đào tạo chuyên sâu về sales, các kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc).

Tư vấn khách hàng giải pháp Logistics đáng tin cậy, nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo hàng hóa của khách hàng được vận chuyển an toàn và đúng hẹn.

Đàm phán, ký kết hợp đồng vận chuyển, đảm bảo tuân thủ quy định của luật và chính sách của công ty.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý đơn hàng, quản lý công nợ của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng hoặc ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp các trường Trung cấp/Cao đẳng/Đại học bất kỳ lĩnh vực.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales, CSKH, Tư vấn ở lĩnh vực bán lẻ hoặc có kinh nghiệm kinh doanh online, biết sử dụng các công cụ khai thác khách hàng trên nền tảng Facebook/Tiktok/Shopee.

Có laptop làm việc.

Kỹ năng giao tiếp tự tin, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng tư vấn.

Tự tin, chăm chỉ, ham học hỏi, trách nhiệm, năng động, nhạy bén trong công việc, cẩn thận.

Không yêu cầu ngoại ngữ.

Tại Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Trung bình theo doanh số từ 7.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ bao gồm

Lương cứng:

Phụ cấp

Hoa hồng:

Thử việc 1 - 2 tháng nhận 85% Lương cứng + Phụ cấp + Lương doanh số

Chế độ BHXH, ngày phép năm theo quy định của Công ty

Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết... theo quy định của Công ty.

Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ..

Tham gia chương trình Du lịch, Teambuilding hàng năm cùng Công ty.

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 các ngày từ thứ 2 - 7 hàng tuần (Nghỉ trưa 12h00 -13h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin