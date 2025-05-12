Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 120 Triệu

Mức lương 60 - 120 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: MonHD Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 60 - 120 Triệu

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược giá, khuyến mãi và chương trình bán hàng phù hợp; Quản lý đội ngũ sales, phát triển quan hệ đối tác vận chuyển & đối tác thương mại.

Xác định nhu cầu và xu hướng thị trường để đề xuất các giải pháp bán hàng phù hợp; Phát triển kênh bán hàng dự án, đối tác

Xây dựng mục tiêu doanh thu, chỉ tiêu bán hàng, kế hoạch chi tiết và các chương trình thúc đẩy bán hàng;

Quản lý ngân sách cho các chiến dịch kinh doanh, tối ưu chi phí và tăng trưởng doanh thu;

Đánh giá hiệu quả kinh doanh

Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 60 - 120 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, hoặc lĩnh vực liên quan.

Có từ 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ecommerce

Có khả năng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc.

Có tính kỷ luật cao, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc.

Có giọng nói và kỹ năng giao tiếp tốt.

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế, ghi rõ khả năng, trình độ Tiếng Anh trong CV (Toeic, Ielts hoặc tương đương)

Chủ động tiếp cận khách hàng, nắm bắt cơ hội và sẵn sàng làm những gì cần thiết để chiến thắng cơ hội kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận.Performance review upto 8 tháng lương

Môi trường có văn hóa Mở, mọi người đều được thoải mái feedback, đưa ra ý kiến đóng góp.Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.

Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm;

Phúc lợi và phụ cấp khác; BHXH, BHYT, BHTN.

Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty.

Được cung cấp máy tính để bàn, đồ dùng văn phòng cần thiết.

Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding hàng quý, liên hoan sinh nhật hàng tháng

Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB yoga, CLB bi lắc, CLB cầu lông, CLB chạy bộ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

