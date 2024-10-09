Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 USD

Mức lương Từ 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Quang Diệu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Từ 2 USD

Quản lý và điều hành các hoạt động của Phòng Sale. Lập & triển khai các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn & dài hạn trong lĩnh vực hàng nhập air/sea. Tìm kiếm thông tin thị trường, thông tin khách hàng tiềm năng có nhu cầu về dịch vụ Cước hàng nhập air/sea trong và ngoài nước. Bán giá cước và dịch vụ logistics kèm theo cho khách hàng. Duy trì và phát triển mạng lưới chăm sóc khách hàng của công ty cũng như khách hàng đang có. Quản lý các khách hàng trong danh mục mình phụ trách. Phối hợp với các bộ phận liên quan và các văn phòng chi nhánh để triển khai dịch vụ cho khách hàng. Hỗ trợ và thu hồi công nợ. Đạt được mục tiêu doanh số hoặc sản lượng từng tháng/quý do Ban Giám đốc giao nhiệm vụ Báo cáo kết quả công việc triển khai hoạt động tiếp thị hàng tháng cho Ban Giám đốc. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Quản lý và điều hành các hoạt động của Phòng Sale.

Lập & triển khai các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn & dài hạn trong lĩnh vực hàng nhập air/sea.

Tìm kiếm thông tin thị trường, thông tin khách hàng tiềm năng có nhu cầu về dịch vụ Cước hàng nhập air/sea trong và ngoài nước.

Bán giá cước và dịch vụ logistics kèm theo cho khách hàng.

Duy trì và phát triển mạng lưới chăm sóc khách hàng của công ty cũng như khách hàng đang có.

Quản lý các khách hàng trong danh mục mình phụ trách.

Phối hợp với các bộ phận liên quan và các văn phòng chi nhánh để triển khai dịch vụ cho khách hàng.

Hỗ trợ và thu hồi công nợ.

Đạt được mục tiêu doanh số hoặc sản lượng từng tháng/quý do Ban Giám đốc giao nhiệm vụ

Báo cáo kết quả công việc triển khai hoạt động tiếp thị hàng tháng cho Ban Giám đốc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Logistics, Xuất nhập khẩu, Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh, khối ngành Kinh tế,.... Có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm trong lĩnh vực Logistics Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có chứng chỉ Tiếng Anh Ưu tiên biết tiếng Trung là một lợi thế Có kỹ năng diễn đạt và khả năng đàm phán, giao tiếp tốt Có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Giới tính: Nam/Nữ

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Logistics, Xuất nhập khẩu, Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh, khối ngành Kinh tế,....

Có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm trong lĩnh vực Logistics

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có chứng chỉ Tiếng Anh

Ưu tiên biết tiếng Trung là một lợi thế

Có kỹ năng diễn đạt và khả năng đàm phán, giao tiếp tốt

Có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Thưởng theo doanh số Các chế độ nghỉ lễ, chế độ đóng bảo hiểm theo quy định của luật lao động Việt Nam Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: thưởng lễ, tết, xét thưởng, xét tăng lương, du lịch hàng năm Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, linh hoạt, phát huy được sự chủ động và sáng tạo, có cơ hội thăng tiến cao.

Lương + Thưởng theo doanh số

Các chế độ nghỉ lễ, chế độ đóng bảo hiểm theo quy định của luật lao động Việt Nam

Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: thưởng lễ, tết, xét thưởng, xét tăng lương, du lịch hàng năm

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, linh hoạt, phát huy được sự chủ động và sáng tạo, có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin