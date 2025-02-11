Tuyển Sales Manager Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Sales Manager

1. Mục tiêu công việc:

Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển thương hiệu, đồng thời tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để đạt doanh số mục tiêu. Quản lý chiến lược marketing, kênh bán hàng và đội ngũ Livestream nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

2. Nhiệm vụ chính:

A. Quản lý Thương hiệu (Brand Management)

Xây dựng chiến lược thương hiệu ngắn hạn và dài hạn phù hợp với thị trường và đối tượng khách hàng.

Định vị thương hiệu, đảm bảo nhận diện nhất quán trên mọi kênh truyền thông.

Phát triển nội dung marketing (bao bì, quảng cáo, social media, POSM) nhằm thu hút khách hàng.

Lên kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, phối hợp với bộ phận Design để phát triển sản phẩm và bao bì.

Quản lý ngân sách marketing, tối ưu hiệu suất các chiến dịch quảng bá thương hiệu.

Phối hợp với Digital và Trade Marketing để xây dựng kế hoạch quảng cáo, PR, KOLs, influencer marketing.

B. Quản lý Kinh doanh và Doanh số (Sales Management)

Lập kế hoạch doanh số theo tháng/quý/năm và triển khai các hoạt động bán hàng.

Theo dõi hiệu quả bán hàng trên từng kênh Online và Offline

Phối hợp với đội ngũ Sales và Trade Marketing để triển khai chương trình ưu đãi, khuyến mãi nhằm tăng trưởng doanh thu.

Phân tích thị trường, đối thủ và hành vi khách hàng để đề xuất chiến lược bán hàng phù hợp.

Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi trên các kênh bán hàng, đặc biệt là E-commerce và Livestream.

C. Quản lý và đào tạo Team Livestream

1. Xây dựng chiến lược Livestream

Định hướng kênh livestream phù hợp: Tiktok, Shopee Live, Facebook Live, Website/App của nhãn hàng.

Lên kế hoạch livestream theo từng chiến dịch (ra mắt sản phẩm, kích cầu doanh số, flash sale).

Tích hợp Livestream vào các chương trình Marketing và Trade Marketing để tối ưu hiệu quả.

2. Tuyển dụng và đào tạo team Livestream

Xây dựng tiêu chí tuyển chọn Host Livestream (giọng nói, ngoại hình, khả năng giao tiếp, am hiểu sản phẩm).

Đào tạo host về:Kịch bản bán hàng và xử lý tình huống khi livestream.Tương tác khách hàng và chốt đơn hiệu quả.Sử dụng công cụ hỗ trợ livestream tối ưu hiệu suất.

Huấn luyện đội hỗ trợ livestream (moderator, kỹ thuật viên) đảm bảo vận hành trơn tru.

3. Quản lý hiệu suất Livestream

Xây dựng KPI cho Livestream:Lượt xem trung bình (Viewers).Thời gian xem trung bình (Watch time).Tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng (Conversion rate).Doanh thu từ Livestream.

Phân công lịch livestream hợp lý, đảm bảo tần suất tối ưu trên từng nền tảng.

Theo dõi, phân tích hiệu suất và đề xuất cải tiến nội dung, format livestream.

4. Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu Livestream

E-commerce Team: Đồng bộ chiến lược Livestream với các chương trình trên Shopee, Lazada, Tiktok Shop.

Trade Marketing: Đảm bảo Livestream kết hợp hiệu quả với các chương trình ưu đãi và giảm giá.

Digital Marketing: Chạy quảng cáo và PR trước livestream để kéo traffic về kênh.

Content Team: Lên kịch bản và nội dung phù hợp với từng sản phẩm và chương trình khuyến mãi.

5. Theo dõi và Báo cáo hiệu suất

Báo cáo định kỳ về hiệu quả kinh doanh, thương hiệu và livestream.

Phân tích dữ liệu bán hàng và đề xuất cải thiện chiến lược.

Kiểm soát chi phí marketing và sales để tối ưu lợi nhuận.

6. Kết quả kỳ vọng từ vị trí Brand và Sales Manager

Thương hiệu được định vị rõ ràng và tăng độ nhận diện trên thị trường.

Doanh số bán hàng tăng trưởng ổn định trên cả kênh Online và Offline.

Livestream trở thành kênh bán hàng quan trọng, đạt tỷ lệ chuyển đổi cao.

Đội ngũ Livestream chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả và đạt KPI.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm từ 3 năm trong ngành mỹ phẩm, FMCG, bán lẻ hoặc thương mại điện tử.

Có kiến thức sâu về Brand Marketing, Digital Marketing, E-commerce & Livestream Sales.

Kinh nghiệm quản lý đội nhóm, đặc biệt là team Livestream & Sales.

Kỹ năng phân tích số liệu, lập kế hoạch, quản lý ngân sách & tối ưu chiến lược bán hàng.

Khả năng làm việc với KOLs, Influencer, Trade Marketing & E-commerce team.

Sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén với xu hướng thị trường & hành vi khách hàng.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 30 - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

