Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAC
- Hà Nội:
- Miền Nam
- Miền Trung
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai chiến lược SEO tổng thể cho các dự án.
Nghiên cứu, phân tích từ khóa và tối ưu nội dung.
Phối hợp với các bộ phận để cải thiện chất lượng website và trải nghiệm người dùng.
Đánh giá và báo cáo hiệu quả chiến dịch SEO, đề xuất giải pháp cải thiện.
Quản lý đội ngũ SEO và đảm bảo đạt được KPI đã đề ra.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh (writing) cho dự án SEO ở Mỹ
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO.
Am hiểu về Google Analytics, Search Console, và các công cụ hỗ trợ SEO khác.
Có khả năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các dự án SEO lớn và kỹ năng nghiên cứu từ khóa sâu.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAC Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc remote
Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
