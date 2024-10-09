Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam - Miền Trung

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược SEO tổng thể cho các dự án. Nghiên cứu, phân tích từ khóa và tối ưu nội dung. Phối hợp với các bộ phận để cải thiện chất lượng website và trải nghiệm người dùng. Đánh giá và báo cáo hiệu quả chiến dịch SEO, đề xuất giải pháp cải thiện. Quản lý đội ngũ SEO và đảm bảo đạt được KPI đã đề ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh (writing) cho dự án SEO ở Mỹ Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Am hiểu về Google Analytics, Search Console, và các công cụ hỗ trợ SEO khác. Có khả năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các dự án SEO lớn và kỹ năng nghiên cứu từ khóa sâu.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 40h / tuần. Linh hoạt sắp xếp

Làm việc remote

Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.