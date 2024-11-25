Tuyển Software tester Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Software tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kiểm soát chất lượng lập trình
Đọc và phản hồi đặc tả yêu cầu chức năng phần mềm;
Lập kế hoạch kiểm thử, kịch bản kiểm thử chức năng của các hệ thống bán lẻ trong hệ sinh thái hệ PNJ bảo đảm chất lượng theo đúng đặc tả yêu cầu;
Thực hiển kiểm thử bằng nhiều phương pháp: kiểm thử hộp đen, hộp trắng và kiểm thử tự động theo yêu cầu của cấp trên;
Tài liệu hóa các hướng dẫn sử dụng và demo cho đội nhóm quản trị sản phẩm/người dùng;
Báo cáo tiến độ sửa lỗi của của đội nhóm phát triển sản phẩm.
2. Tư vấn/hỗ trợ và đề xuất giải pháp
Hỗ trợ người dùng khi cần thiết;
Tìm hiểu các quy trình nghiệp vụ bán lẻ tại PNJ;
Nghiên cứu các hệ thống sản phẩm khác trên thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Bằng cấp: Cử Nhân trở lên các chuyên ngành CNTT & Phần mềm. Chuyên ngành: Khoa Học Máy Tính, Công Nghệ Thông Tin, hoặc các ngành có liên quan;
Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Anh văn, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành;
Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Các chứng chỉ liên quan (nếu có).
KINH NGHIỆM LIÊN QUAN
Số năm kinh nghiệm liên quan: Trên 4 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò kiểm thử phần mềm trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ.
KỸ NĂNG
Kỹ năng chuyên môn kiểm thử phần mềm;
Kỹ năng tư duy logic;
Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt;
Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề;
Phân tích và phán đoán;
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình;
Am hiểu về quy trình phát triển sản phẩm, phương pháp Agile và Scrum.
YÊU CẦU KHÁC
Có kinh nghiệm với api Testing (RESTful) và automation test là 1 lợi thế;
Có hiểu biết về các hệ thống Retail, Promotion, CDP.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13, Thưởng thành tích và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty.
Thưởng dịp Lễ, Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc trong tháng.
Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
Chi phí Tiền ăn, xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Chi phí Công tác phí theo cấp bậc.
Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.
Khám sức khỏe định kì hằng năm.
Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm.
Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Các họat động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao...
Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

