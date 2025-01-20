Tuyển SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 179 Đồng Cam, Liên Quan, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Nhiệm vụ chính

Đóng góp giá trị của bản thân vào mục tiêu chung của công ty và phòng ban.

Cam kết với các mục tiêu của mình.

Nhiệm vụ chuyên môn

Hỗ trợ thực hiện các chiến lược SEO on-page và off-page.

Tiến hành nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ cạnh tranh.

Tối ưu hóa nội dung website, bao gồm meta tags, headings, và cấu trúc URL.

Hỗ trợ trong việc xây dựng liên kết và tiếp cận các cơ hội guest posting.

Theo dõi và báo cáo các chỉ số SEO quan trọng sử dụng các công cụ như Google Analytics và Google Search Console.

Hỗ trợ trong việc tạo và tối ưu hóa nội dung thân thiện với SEO.

Cập nhật kiến thức về xu hướng SEO mới nhất và các thay đổi thuật toán của công cụ tìm kiếm.

Phối hợp với các bộ phận khác như Content, IT để đảm bảo việc thực hiện SEO hiệu quả.

Giám sát, follow các dự án, phân tích hiệu quả và tiến hành làm báo cáo.

Check-in thường xuyên với các bộ phận liên quan trong nội bộ để đảm bảo các thực hành SEO tốt nhất.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học bằng Khá trở lên. Ưu tiên các trường Top đầu.

• Bằng cấp liên quan đến Digital Marketing, Công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực tương đương.

• Chứng chỉ SEO từ Google hoặc các tổ chức uy tín khác là một lợi thế

2. Kiến thức chuyên môn

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO.

• Hiểu biết sâu về các yếu tố kỹ thuật SEO và xu hướng tìm kiếm hiện tại.

• Kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Search Console, Ahrefs, SEMrush.

• Kiến thức về HTML, CSS và JavaScript là một lợi thế

• Khả năng nghiên cứu thị hiếu của khán giả ở các thị trường khác nhau đặc biệt là thị trường Âu Mỹ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng

• Thu nhập:8-15 tr (bao gồm phụ cấp) + Thưởng dự án + Thưởng nóng.

• Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần/hàng năm dựa trên hiệu suất, năng lực, kinh nghiệm làm việc.

2. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN

• Nhân viên được đóng BHXH và ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của Luật Lao động khi trở thành nhân viên chính thức.

3. Chế độ nghỉ phép và nghỉ lễ

• Nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao động.

• Nghỉ lễ, Tết có hưởng lương đầy đủ.

• Chế độ nghỉ phép đặc biệt (hiếu, hỉ, ...)

4. Môi trường làm việc

• Môi trường làm việc cởi mở, năng động, trẻ trung, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.

• Văn phòng thiết kế mở, không gian làm việc thoải mái.

5. Đào tạo phát triển

• Được tài trợ các khóa học về SEO, marketing và những khóa học để phát triển bản thân.

• Được định hướng nghề nghiệp, được trao quyền và hỗ trợ phát triển bản thân tối đa.

• Có cơ hội, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

6. Phúc lợi khác

• Các hoạt động team building, du lịch hàng năm

• Câu lạc bộ thể thao, giải trí

• Trợ cấp ăn trưa 35k

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin