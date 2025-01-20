Tuyển SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tuyển SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA

SEO

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 179 Đồng Cam, Liên Quan, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Nhiệm vụ chính
Đóng góp giá trị của bản thân vào mục tiêu chung của công ty và phòng ban.
Cam kết với các mục tiêu của mình.
Nhiệm vụ chuyên môn
Hỗ trợ thực hiện các chiến lược SEO on-page và off-page.
Tiến hành nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ cạnh tranh.
Tối ưu hóa nội dung website, bao gồm meta tags, headings, và cấu trúc URL.
Hỗ trợ trong việc xây dựng liên kết và tiếp cận các cơ hội guest posting.
Theo dõi và báo cáo các chỉ số SEO quan trọng sử dụng các công cụ như Google Analytics và Google Search Console.
Hỗ trợ trong việc tạo và tối ưu hóa nội dung thân thiện với SEO.
Cập nhật kiến thức về xu hướng SEO mới nhất và các thay đổi thuật toán của công cụ tìm kiếm.
Phối hợp với các bộ phận khác như Content, IT để đảm bảo việc thực hiện SEO hiệu quả.
Giám sát, follow các dự án, phân tích hiệu quả và tiến hành làm báo cáo.
Check-in thường xuyên với các bộ phận liên quan trong nội bộ để đảm bảo các thực hành SEO tốt nhất.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn
• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học bằng Khá trở lên. Ưu tiên các trường Top đầu.
• Bằng cấp liên quan đến Digital Marketing, Công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực tương đương.
• Chứng chỉ SEO từ Google hoặc các tổ chức uy tín khác là một lợi thế
2. Kiến thức chuyên môn
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO.
• Hiểu biết sâu về các yếu tố kỹ thuật SEO và xu hướng tìm kiếm hiện tại.
• Kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Search Console, Ahrefs, SEMrush.
• Kiến thức về HTML, CSS và JavaScript là một lợi thế
• Khả năng nghiên cứu thị hiếu của khán giả ở các thị trường khác nhau đặc biệt là thị trường Âu Mỹ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng
• Thu nhập:8-15 tr (bao gồm phụ cấp) + Thưởng dự án + Thưởng nóng.
• Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần/hàng năm dựa trên hiệu suất, năng lực, kinh nghiệm làm việc.
2. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN
• Nhân viên được đóng BHXH và ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của Luật Lao động khi trở thành nhân viên chính thức.
3. Chế độ nghỉ phép và nghỉ lễ
• Nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao động.
• Nghỉ lễ, Tết có hưởng lương đầy đủ.
• Chế độ nghỉ phép đặc biệt (hiếu, hỉ, ...)
4. Môi trường làm việc
• Môi trường làm việc cởi mở, năng động, trẻ trung, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.
• Văn phòng thiết kế mở, không gian làm việc thoải mái.
5. Đào tạo phát triển
• Được tài trợ các khóa học về SEO, marketing và những khóa học để phát triển bản thân.
• Được định hướng nghề nghiệp, được trao quyền và hỗ trợ phát triển bản thân tối đa.
• Có cơ hội, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
6. Phúc lợi khác
• Các hoạt động team building, du lịch hàng năm
• Câu lạc bộ thể thao, giải trí
• Trợ cấp ăn trưa 35k

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thạch thất - Quốc Oai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-seo-thu-nhap-10-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job280780
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Việt Nam Tickets
Tuyển SEO Công ty CP Việt Nam Tickets làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Việt Nam Tickets
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Tuyển SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần LitGroup
Tuyển SEO Công ty Cổ phần LitGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty Cổ phần LitGroup
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV
Tuyển SEO Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV làm việc tại Hải Phòng thu nhập 4 - 5 Triệu
Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 3.5 - 4.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Việt Nam Tickets
Tuyển SEO Công ty CP Việt Nam Tickets làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Việt Nam Tickets
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Tuyển SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần LitGroup
Tuyển SEO Công ty Cổ phần LitGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty Cổ phần LitGroup
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV
Tuyển SEO Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV làm việc tại Hải Phòng thu nhập 4 - 5 Triệu
Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 3.5 - 4.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển SEO Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển SEO Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Trên 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO THIÊN TRƯỜNG MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu THIÊN TRƯỜNG MEDIA
7.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển SEO Công Ty TNHH DALIEGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu Công Ty TNHH DALIEGG
4 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
5 - 6 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL
80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển SEO Công ty TNHH An Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty TNHH An Đức Tâm
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
11 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TESO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TESO
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO Công ty TNHH An Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH An Đức Tâm
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển SEO Công ty TNHH An Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH An Đức Tâm
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN
3.8 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển SEO Công ty TNHH Gobiy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công ty TNHH Gobiy Việt Nam
5 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển SEO Công ty Cổ phần LitGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần LitGroup
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA
4 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
23 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm