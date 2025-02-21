Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, số 47 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý, Upload phát triển kênh Youtube.

Sử dụng Photoshop để tạo làm thumbnail cho video kênh Youtube.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp để học và sử dụng các công cụ AI mới nhất hiện nay để nâng cao trình độ bắt kịp xu hướng.

Được hỗ trợ và đào tạo nâng cấp kỹ năng chuyên môn. 3

Hết thời gian thử việc hỗ trợ tiền gửi xe, tiền ăn trưa.

Thưởng KPI, cá nhân xuất sắc, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Thưởng theo mốc tăng trưởng của dự án.

Công ty cung cấp máy tính làm việc cấu hình cao.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, linh hoạt và phát triển.

Đi liên hoan 1 lần/ tháng, du lịch ít nhất 1 lần /năm.

