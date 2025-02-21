Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL

SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, số 47 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý, Upload phát triển kênh Youtube.
Sử dụng Photoshop để tạo làm thumbnail cho video kênh Youtube.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp để học và sử dụng các công cụ AI mới nhất hiện nay để nâng cao trình độ bắt kịp xu hướng.
Được hỗ trợ và đào tạo nâng cấp kỹ năng chuyên môn. 3
Hết thời gian thử việc hỗ trợ tiền gửi xe, tiền ăn trưa.
Thưởng KPI, cá nhân xuất sắc, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Thưởng theo mốc tăng trưởng của dự án.
Công ty cung cấp máy tính làm việc cấu hình cao.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, linh hoạt và phát triển.
Đi liên hoan 1 lần/ tháng, du lịch ít nhất 1 lần /năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 1, ngách 73, ngõ 85 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

