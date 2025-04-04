Tuyển SEO CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 25
- 27 phố Trương Định
- Phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nghiên cứu từ khóa,
Check technical on-page,
Outline bài viết,
Đăng bài,
Internal link,
Entity,
Backlink,
Định hướng hoặc thực hiện tối ưu bài viết theo sự giám sát và định hướng của Team Leader.
Các công việc khác của phòng Marketing và theo yêu cầu của BGĐ (nếu có).
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3 - 6 tháng
Tốt nghiệp Marketing hoặc nhóm ngành kinh tế, loại khá trở lên.
Marketing hoặc nhóm ngành kinh tế
Có tư duy về Marketing cơ bản.
Biết sử dụng AI phục vụ công việc.
Biết
Biết design hình cơ bản, quay video cơ bản.
Quản lý thời gian tốt.
Nhiệt tình, hòa đồng, hết mình vì công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:
8 triệu
Training về Marketing mỗi tháng, được hỗ trợ học hỏi các nội dung phù hợp để phát triển bản thân.
Được tạo điều kiện để phát triển nghề nghiệp và sắp xếp công việc phù hợp với năng lực/sở trường.
Được hưởng đầy đủ chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo Luật Lao động.
Luật Lao động
Được tham gia bảo hiểm theo Luật BHXH.
bảo hiểm
Luật BHXH
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các hoạt động văn hóa tinh thần, quan tâm, hỗ trợ của công ty.
Hàng năm được đi du xuân, nghỉ mát, picnic, tổ chức sinh nhật,…
đi du xuân, nghỉ mát, picnic, tổ chức sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
