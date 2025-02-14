Tuyển SEO Công Ty TNHH DALIEGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N12, LK07 Văn La, Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

- Viết bài chuẩn SEO: Sáng tạo nội dung bài viết tối ưu hóa từ khóa theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng và đúng với định hướng của công ty.

- Nghiên cứu từ khóa: Phân tích và lựa chọn từ khóa phù hợp để tối ưu hóa bài viết và gia tăng khả năng tiếp cận người đọc.

-Tối ưu SEO On-page: Đảm bảo các yếu tố SEO trong bài viết như title, meta description, heading, URL và internal linking.

- Cập nhật xu hướng SEO: Theo dõi các thay đổi thuật toán của Google, cải tiến kỹ thuật SEO để nâng cao hiệu quả công việc.

- Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc với đội ngũ thiết kế, marketing để đảm bảo nội dung đồng bộ với chiến lược truyền thông.

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên ở vị trí viết content SEO.

- Kiến thức vững về SEO On-page, Off-page và các công cụ SEO (Google Analytics, Google Search Console...).

- Kỹ năng viết tốt, sáng tạo và có khả năng biên tập nội dung rõ ràng, mạch lạc.

- Sử dụng thành thạo MS Word, Google Docs và các công cụ hỗ trợ SEO.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết nội dung trong lĩnh vực [Chèn lĩnh vực].

Tại Công Ty TNHH DALIEGG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc dao động 4.000.000 - 10.000.0000

- Được đào tạo chuyên sâu về SEO và các kỹ năng liên quan.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DALIEGG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin