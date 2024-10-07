Tuyển Social Content CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 198/B3, Hoàng Văn Thụ, P9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Xây dựng kế hoạch social trên các platform (Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo...), kế hoạch KOLs theo chiến lược & định hướng và kế hoạch truyền thông của nhãn;
- Sáng tạo nội dung & định hướng thiết kế, sản xuất bao gồm always on content, livestream, định hướng KOLs, testimonial clips;
- Quản trị fanpage và các social platform khác;
- Theo dõi, thực hiện và đảm bảo tiến độ, báo cáo hiệu quả các chiến dịch social trong năm và các hoạt động tích hợp từ các chiến dịch IMC;
- Theo dõi, đo lường & đánh giá hiệu quả của hoạt động social định kỳ hàng tháng qua các KPI cụ thể;
- Theo dõi, cập nhật các xu hướng của thị trường, hành vi của người dùng trên môi trường social, báo cáo thông tin về các hoạt động của đối thủ cạnh tranh trên các social platform.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Marketing/Ngữ văn/KHXH/Báo chí;
- > 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing/ Social Content;
- Có kiến thức, kinh nghiệm quản lý page/kênh social và các hoạt động khác trên social platform;
- Là một người dùng năng động trên các social network & các hội nhóm, diễn đàn;
- Hiểu rõ & tuân thủ cá tính đặc trưng thương hiệu và khả năng điều chỉnh linh hoạt phong cách (style) giữa các thương hiệu khác nhau.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến; Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường; Được xem xét tăng lương hàng năm; Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, tết dương lịch ( trị giá hiện kim); Quà mừng quốc tế thiếu nhi, tết trung thu ( dành cho con CBNV); Quà mừng bản thân kết hôn ( trị giá hiện kim); Quà chúc mừng sinh nhật ( trị giá hiện kim); Chúc mừng CBNV sinh con ( áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/ lần sinh; Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...; Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty; Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia; Được du lịch trong và ngoài nước ( tùy theo tình hình kinh doanh); Được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen... Và gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho CBNV Công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;
Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;
Được xem xét tăng lương hàng năm;
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, tết dương lịch ( trị giá hiện kim);
Quà mừng quốc tế thiếu nhi, tết trung thu ( dành cho con CBNV);
Quà mừng bản thân kết hôn ( trị giá hiện kim);
Quà chúc mừng sinh nhật ( trị giá hiện kim);
Chúc mừng CBNV sinh con ( áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/ lần sinh;
Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;
Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;
Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;
Được du lịch trong và ngoài nước ( tùy theo tình hình kinh doanh);
Được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen...
Và gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho CBNV Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 148 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

