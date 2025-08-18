Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 6 Ngõ 55 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Thực hiện mua hàng nước ngoài (chính hãng hoặc qua thương mại) theo yêu cầu của các bộ phận liên quan.
Theo dõi đơn hàng, tiến độ giao hàng và xử lý vấn đề phát sinh
Soạn hợp đồng và theo dõi thanh toán
Phối hợp xử lý bảo hành với nhà cung cấp và các phòng ban liên quan
Phối hợp tìm nguồn và đặt hàng phát triển sản phẩm mới
Hỗ trợ các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm
Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng
Tiếng Anh hoặc Trung tốt
Thành thạo tin học văn phòng
Khả năng phân tích dữ liệu tốt
Thái độ
Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ
Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10 - 13 triệu + Phụ cấp (Thoả thuận theo năng lực)
Đóng BHXH/BHYT: Theo luật Lao động
Phúc lợi:
Ăn trưa tại công ty
Xe công, phụ cấp điện thoại máy tính, xăng xe công tác
Du lịch/Team building
Đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Thưởng sinh nhật, lễ, Tết theo quy định của công ty
Xét tăng lương định kỳ 1 năm/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh
