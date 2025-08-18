Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 6 Ngõ 55 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thực hiện mua hàng nước ngoài (chính hãng hoặc qua thương mại) theo yêu cầu của các bộ phận liên quan.

Theo dõi đơn hàng, tiến độ giao hàng và xử lý vấn đề phát sinh

Soạn hợp đồng và theo dõi thanh toán

Phối hợp xử lý bảo hành với nhà cung cấp và các phòng ban liên quan

Phối hợp tìm nguồn và đặt hàng phát triển sản phẩm mới

Hỗ trợ các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Học vấn

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm

Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng

Tiếng Anh hoặc Trung tốt

Thành thạo tin học văn phòng

Khả năng phân tích dữ liệu tốt

Thái độ

Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ

Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 - 13 triệu + Phụ cấp (Thoả thuận theo năng lực)

Đóng BHXH/BHYT: Theo luật Lao động

Phúc lợi:

Ăn trưa tại công ty

Xe công, phụ cấp điện thoại máy tính, xăng xe công tác

Du lịch/Team building

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Thưởng sinh nhật, lễ, Tết theo quy định của công ty

Xét tăng lương định kỳ 1 năm/lần

