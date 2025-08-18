Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Chuyên viên tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 164B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khê, Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, lên phương án triển khai tuyển dụng các vị trí theo phạm vi được phân công;
Tham gia xây dựng hệ thống MTCV, các tiêu chí tuyển dụng, đánh giá chất lượng các kênh tuyển dụng hiện có
Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo nội bộ và đánh giá sau đào tạo.
Trực tiếp tạo nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, mạng xã hội
Thực hiện liên hệ phỏng vấn, tiếp đón, giải đáp các thông tin liên quan đến vị trí tuyển dụng, cơ chế chính sách tuyển dụng, môi trường, văn hóa DN đến ứng viên.
Tạo nguồn và lưu trữ hệ thống ứng viên tiềm năng của Công ty
báo cáo định kỳ và đột xuất các tình huống theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được giao.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tuyển dụng 3 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển Mass
Tốt nghiệp Đại học, các chuyên ngành có liên quan đến Nhân sự là lợi thế;
Nắm bắt được xu hướng thị trường, có khả năng quản lý và điều phối các chiến dịch tuyển dụng tại nhiều tỉnh thành.
Chịu được áp lực, tinh thần trách nhiệm cao.
Sử dụng tốt các công cụ tuyển dụng, trang web tuyển dụng uy tín.

Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-13M (thỏa thuận)
Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ Lễ, Tết, BHXH,… các chế độ theo quy định nhà nước.
Môi trường làm việc trẻ năng động, thân thiện.
Có cơ hội phát triển cao nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

