Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 164B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khê, Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, lên phương án triển khai tuyển dụng các vị trí theo phạm vi được phân công;

Tham gia xây dựng hệ thống MTCV, các tiêu chí tuyển dụng, đánh giá chất lượng các kênh tuyển dụng hiện có

Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo nội bộ và đánh giá sau đào tạo.

Trực tiếp tạo nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, mạng xã hội

Thực hiện liên hệ phỏng vấn, tiếp đón, giải đáp các thông tin liên quan đến vị trí tuyển dụng, cơ chế chính sách tuyển dụng, môi trường, văn hóa DN đến ứng viên.

Tạo nguồn và lưu trữ hệ thống ứng viên tiềm năng của Công ty

báo cáo định kỳ và đột xuất các tình huống theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được giao.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tuyển dụng 3 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển Mass

Tốt nghiệp Đại học, các chuyên ngành có liên quan đến Nhân sự là lợi thế;

Nắm bắt được xu hướng thị trường, có khả năng quản lý và điều phối các chiến dịch tuyển dụng tại nhiều tỉnh thành.

Chịu được áp lực, tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng tốt các công cụ tuyển dụng, trang web tuyển dụng uy tín.

Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-13M (thỏa thuận)

Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ Lễ, Tết, BHXH,… các chế độ theo quy định nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ năng động, thân thiện.

Có cơ hội phát triển cao nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin