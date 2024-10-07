Tuyển Tester Trường Đại học Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tạo test case và test plan dựa trên tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ; Thiết lập môi trường kiểm thử, thực hiện kiểm thử và báo cáo kết quả; Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive; Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ kiểm thử để phục vụ cho việc kiểm thử.

Tạo test case và test plan dựa trên tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ;

Thiết lập môi trường kiểm thử, thực hiện kiểm thử và báo cáo kết quả;

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive;

Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ kiểm thử để phục vụ cho việc kiểm thử.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm; Có khả năng làm việc độc lập hoặc trong đội nhóm, chịu được áp lực và hoàn thành mục tiêu đúng hạn; Hiểu quy trình phát triển sản phẩm công nghệ (Agile, Scrum); Có kinh nghiệm kiểm thử ứng dụng di động và web, biết sử dụng các công cụ test API và Performance test là một lợi thế; Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm và đã tham gia vào các dự án thực tế; Có bằng cấp chuyên môn về Công nghệ Thông tin (CNTT); Có kiến thức về các nền tảng web và bảo mật hệ thống CNTT là một lợi thế.

Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm;

Có khả năng làm việc độc lập hoặc trong đội nhóm, chịu được áp lực và hoàn thành mục tiêu đúng hạn;

Hiểu quy trình phát triển sản phẩm công nghệ (Agile, Scrum);

Có kinh nghiệm kiểm thử ứng dụng di động và web, biết sử dụng các công cụ test API và Performance test là một lợi thế;

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm và đã tham gia vào các dự án thực tế;

Có bằng cấp chuyên môn về Công nghệ Thông tin (CNTT);

Có kiến thức về các nền tảng web và bảo mật hệ thống CNTT là một lợi thế.

Tại Trường Đại học Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, sẵn sàng thỏa thuận theo năng lực, Làm việc trong môi trường lành mạnh, năng động, thân thiện, có lộ trình thăng tiến rõ ràng, Đào tạo: Được tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, bồi dưỡng cán bộ/giảng viên; Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...). Hưởng gói BHSK năm dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường. Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, Quốc Khánh 02/09, Hiến chương các Nhà giáo 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch; chế độ thưởng KPIs hàng năm. Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà Trường.

Lương cạnh tranh, sẵn sàng thỏa thuận theo năng lực,

Làm việc trong môi trường lành mạnh, năng động, thân thiện, có lộ trình thăng tiến rõ ràng,

Đào tạo: Được tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, bồi dưỡng cán bộ/giảng viên;

Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Hưởng gói BHSK năm dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường.

Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, Quốc Khánh 02/09, Hiến chương các Nhà giáo 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch; chế độ thưởng KPIs hàng năm.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin