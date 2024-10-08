Tuyển Thiết Kế 3D thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

1. Nhiệm vụ chính:

Dựng mô hình 3D:

Tạo dựng các mô hình 3D về không gian nội thất, kiến trúc, hoặc sản phẩm theo yêu cầu của dự án. Thể hiện chính xác các ý tưởng từ bản vẽ kỹ thuật 2D hoặc phác thảo của nhóm thiết kế.

Diễn họa và render:

Diễn họa không gian 3D bao gồm ánh sáng, vật liệu, màu sắc và bố cục tổng thể, tạo ra hình ảnh chân thực và sống động. Render hình ảnh chất lượng cao để sử dụng trong thuyết trình, marketing hoặc tài liệu dự án.

Phối cảnh và tối ưu hóa:

Tạo ra nhiều góc nhìn phối cảnh để giúp khách hàng và nhóm thiết kế có cái nhìn tổng quan về dự án. Tối ưu hóa mô hình 3D nhằm giảm thời gian render và tăng hiệu quả công việc.

Phối hợp với nhóm thiết kế:

Làm việc chặt chẽ với các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, kỹ sư và các thành viên khác của nhóm để đảm bảo tính thống nhất trong dự án. Chỉnh sửa và điều chỉnh mô hình theo yêu cầu thay đổi của thiết kế hoặc khách hàng.

2. Quản lý thư viện 3D:

Xây dựng và duy trì thư viện 3D: Xây dựng, cập nhật và quản lý thư viện các mô hình 3D, vật liệu, kết cấu và các yếu tố khác để phục vụ cho nhiều dự án. Đảm bảo rằng thư viện luôn được tổ chức một cách khoa học, dễ truy cập và đầy đủ các tài nguyên thiết kế.

Xây dựng, cập nhật và quản lý thư viện các mô hình 3D, vật liệu, kết cấu và các yếu tố khác để phục vụ cho nhiều dự án. Đảm bảo rằng thư viện luôn được tổ chức một cách khoa học, dễ truy cập và đầy đủ các tài nguyên thiết kế.

3. Công việc hỗ trợ khác:

Hỗ trợ phát triển ý tưởng thiết kế:

Tham gia vào các buổi họp brainstorming với nhóm thiết kế để phát triển các ý tưởng mới. Đề xuất các giải pháp thiết kế sáng tạo dựa trên kinh nghiệm và xu hướng công nghệ mới.

Báo cáo tiến độ công việc:

Thực hiện các báo cáo tiến độ cho quản lý dự án hoặc trưởng nhóm thiết kế, đảm bảo các công việc hoàn thành đúng thời hạn và đạt chất lượng.

Thành thạo các phần mềm thiết kế có liên quan Am hiểu về thiết kế đồ hoạ Am hiểu về thiết kế bố cục, ánh sáng, ...vật liệu, phối cảnh Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành có liên quan đến đồ hoạ, thiết kế Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm

Lương thoả thuận khi trao đổi Thưởng tháng thứu 13/ tết/ thâm niên Tham gia đóng bHXH, BHTN.... Thăm quan du lịch hàng năm Các chế độ khác

