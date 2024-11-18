Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN BIANCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BIANCO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Thiết kế và Kiến trúc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIANCO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế nội thất:
Lên ý tưởng, phát triển và triển khai thiết kế nội thất cho các dự án (nhà ở, văn phòng, showroom, khách sạn...).
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, Photoshop hoặc các công cụ tương tự.
Khảo sát hiện trạng:
Đo đạc, phân tích không gian và đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp.
Làm việc với khách hàng:
Thảo luận, tư vấn để nắm rõ yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng.
Trình bày phương án thiết kế bằng bản vẽ, phối cảnh hoặc mô hình 3D.
Quản lý dự án:
Giám sát quá trình thực hiện thi công để đảm bảo đúng thiết kế.
Phối hợp với các đội thi công và các bên liên quan để giải quyết vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên: Có khả năng sử dụng tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết) để làm việc với khách hàng, đối tác hoặc nhà cung cấp.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.
Tư duy sáng tạo, nhạy bén, và có gu thẩm mỹ tốt.
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIANCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận tùy năng lực (bao gồm lương cơ bản + phụ cấp + thưởng theo dự án).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Nghỉ phép năm, lương tháng 13, và các khoản thưởng lễ/tết.
Hồ sơ ứng tuyển:
CV (tiếng Việt hoặc tiếng Trung).
Portfolio các dự án đã thực hiện (nếu có).
Bằng cấp, chứng chỉ liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIANCO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 toà nhà số 12 Phố Lý Đạo Thành, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

