Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53/4 Trần Khánh Dư, Quận 1

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ đưa ra ý tưởng, xu hướng thời trang theo kế hoạch của Công ty.

- Hỗ trợ lựa chọn vải, phối, phụ liệu cho từng thiết kế.

- Làm việc, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác để triển khai bộ sưu tập.

- Khảo sát thị trường, nắm bắt được thị trường, nhu cầu của khách hàng.

- Trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

- Sinh viên năm 3- 4 các chuyên ngành thiết kế thời trang.

- Có kỷ năng phát thảo trên máy ổn ( sẽ được đào tạo thêm )

- Có thẩm mỹ tốt, nhạy bén với xu hướng thời trang mới, sáng tạo, có phong cách

- Chủ động, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc

-Có laptop cá nhân phục vụ công việc

Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.

-Tham gia các công tác của Thiết kế

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin