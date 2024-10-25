Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt

Việc làm thiết kế thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53/4 Trần Khánh Dư, Quận 1

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ đưa ra ý tưởng, xu hướng thời trang theo kế hoạch của Công ty.
- Hỗ trợ lựa chọn vải, phối, phụ liệu cho từng thiết kế.
- Làm việc, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác để triển khai bộ sưu tập.
- Khảo sát thị trường, nắm bắt được thị trường, nhu cầu của khách hàng.
- Trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3- 4 các chuyên ngành thiết kế thời trang.
- Có kỷ năng phát thảo trên máy ổn ( sẽ được đào tạo thêm )
- Có thẩm mỹ tốt, nhạy bén với xu hướng thời trang mới, sáng tạo, có phong cách
- Chủ động, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc
-Có laptop cá nhân phục vụ công việc

Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
-Tham gia các công tác của Thiết kế
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt

Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 189A Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

