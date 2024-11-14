Tuyển Kho vận Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô XN4 - 3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam., Cẩm Giàng

Quản lý kho

Quản lý nhân viên kho

Tiếp nhận thông tin xuất nhập hàng, tổ chức sắp xếp giao nhận hàng, xuất hàng

Thực hiện đơn hàng, tổ chức người giao hàng tới khách hàng

Chịu trách nhiệm chính về chất lượng, số lượng, hàng nhập xuất và tồn kho

Lên kế hoạch nhập hàng

Chủ động giải quyết và khắc phục các công việc có liên quan đáp ứng yêu cầu của nội bộ và khách hàng

Nam

Có kinh nghiệm làm thủ kho, quản lý kho, quản lý nhân sự kho trên 2 năm

Sử dụng tốt tin học văn phòng

Sử dụng được 1 số phần mềm quản lý kho

Nhanh nhẹn, thật thà, chăm chỉ

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, quy trình làm việc

Lương khởi điểm: 10.000.000 - 11.000.000đ/tháng

Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa, chuyên cần, xăng xe, nhà ở

Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Xét tăng lương vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm

Đóng Bảo hiểm khi lên chính thức, nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước

12 ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương

Lương tháng 13, thưởng và quà các ngày lễ - tết

Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm của công ty

