Tuyển Kho vận Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Lô XN4
- 3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam., Cẩm Giàng
Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Quản lý kho
Quản lý nhân viên kho
Tiếp nhận thông tin xuất nhập hàng, tổ chức sắp xếp giao nhận hàng, xuất hàng
Thực hiện đơn hàng, tổ chức người giao hàng tới khách hàng
Chịu trách nhiệm chính về chất lượng, số lượng, hàng nhập xuất và tồn kho
Lên kế hoạch nhập hàng
Chủ động giải quyết và khắc phục các công việc có liên quan đáp ứng yêu cầu của nội bộ và khách hàng
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam
Có kinh nghiệm làm thủ kho, quản lý kho, quản lý nhân sự kho trên 2 năm
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Sử dụng được 1 số phần mềm quản lý kho
Nhanh nhẹn, thật thà, chăm chỉ
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, quy trình làm việc
Lương khởi điểm: 10.000.000 - 11.000.000đ/tháng
Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa, chuyên cần, xăng xe, nhà ở
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Xét tăng lương vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm
Đóng Bảo hiểm khi lên chính thức, nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước
12 ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương
Lương tháng 13, thưởng và quà các ngày lễ - tết
Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
