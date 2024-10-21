Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà hàng Phở 100, Lotte Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chào đón khách hàng đến, về một cách niềm nở và thân thiện. Hướng dẫn khách hàng về các quy trình thanh toán và hỗ trợ khi cần thiết. Thực hiện các giao dịch thanh toán cho khách hàng, bao gồm tiền mặt, thẻ tín dụng/debit, voucher và các phương thức thanh toán khác. Kiểm tra và xác nhận tính chính xác của hóa đơn trước khi thanh toán. Đảm bảo số tiền nhận vào và trả lại cho khách hàng là chính xác. Duy trì sự ngăn nắp và sạch sẽ tại quầy thu ngân. Quản lý và bảo mật tiền mặt, thẻ, và các loại phiếu giảm giá. Giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng liên quan đến hóa đơn và thanh toán. Thông báo ngay cho quản lý nhà hàng về các sự cố hoặc vấn đề nghiêm trọng. Lập báo cáo doanh thu hàng ngày, tuần, tháng theo yêu cầu. Thực hiện kiểm kê tiền mặt vào đầu và cuối ca làm việc. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý nhà hàng.
Chào đón khách hàng đến, về một cách niềm nở và thân thiện.
Hướng dẫn khách hàng về các quy trình thanh toán và hỗ trợ khi cần thiết.
Thực hiện các giao dịch thanh toán cho khách hàng, bao gồm tiền mặt, thẻ tín dụng/debit, voucher và các phương thức thanh toán khác.
Kiểm tra và xác nhận tính chính xác của hóa đơn trước khi thanh toán.
Đảm bảo số tiền nhận vào và trả lại cho khách hàng là chính xác.
Duy trì sự ngăn nắp và sạch sẽ tại quầy thu ngân.
Quản lý và bảo mật tiền mặt, thẻ, và các loại phiếu giảm giá.
Giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng liên quan đến hóa đơn và thanh toán.
Thông báo ngay cho quản lý nhà hàng về các sự cố hoặc vấn đề nghiêm trọng.
Lập báo cáo doanh thu hàng ngày, tuần, tháng theo yêu cầu.
Thực hiện kiểm kê tiền mặt vào đầu và cuối ca làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý nhà hàng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh khá trở lên Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phục vụ hoặc bán lẻ là một lợi thế. Có kiến thức về hệ thống thanh toán Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Thời gian linh hoạt.
Tiếng Anh khá trở lên
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phục vụ hoặc bán lẻ là một lợi thế.
Có kiến thức về hệ thống thanh toán
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
Thời gian linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10 triệu/ tháng+ thưởng kinh doanh
Môi trường trực hành tiếng. Được tham gia BHXH đầy đủ Nghỉ 1 buổi/ tuần Nghỉ phép hàng tháng Hỗ trợ ăn ca Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường trực hành tiếng.
Được tham gia BHXH đầy đủ
Nghỉ 1 buổi/ tuần
Nghỉ phép hàng tháng
Hỗ trợ ăn ca
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 2701, tầng 27, tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

