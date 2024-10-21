Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS
- Hà Nội: Nhà hàng Phở 100, Lotte Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Chào đón khách hàng đến, về một cách niềm nở và thân thiện.
Hướng dẫn khách hàng về các quy trình thanh toán và hỗ trợ khi cần thiết.
Thực hiện các giao dịch thanh toán cho khách hàng, bao gồm tiền mặt, thẻ tín dụng/debit, voucher và các phương thức thanh toán khác.
Kiểm tra và xác nhận tính chính xác của hóa đơn trước khi thanh toán.
Đảm bảo số tiền nhận vào và trả lại cho khách hàng là chính xác.
Duy trì sự ngăn nắp và sạch sẽ tại quầy thu ngân.
Quản lý và bảo mật tiền mặt, thẻ, và các loại phiếu giảm giá.
Giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng liên quan đến hóa đơn và thanh toán.
Thông báo ngay cho quản lý nhà hàng về các sự cố hoặc vấn đề nghiêm trọng.
Lập báo cáo doanh thu hàng ngày, tuần, tháng theo yêu cầu.
Thực hiện kiểm kê tiền mặt vào đầu và cuối ca làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý nhà hàng.
Chào đón khách hàng đến, về một cách niềm nở và thân thiện.
Hướng dẫn khách hàng về các quy trình thanh toán và hỗ trợ khi cần thiết.
Thực hiện các giao dịch thanh toán cho khách hàng, bao gồm tiền mặt, thẻ tín dụng/debit, voucher và các phương thức thanh toán khác.
Kiểm tra và xác nhận tính chính xác của hóa đơn trước khi thanh toán.
Đảm bảo số tiền nhận vào và trả lại cho khách hàng là chính xác.
Duy trì sự ngăn nắp và sạch sẽ tại quầy thu ngân.
Quản lý và bảo mật tiền mặt, thẻ, và các loại phiếu giảm giá.
Giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng liên quan đến hóa đơn và thanh toán.
Thông báo ngay cho quản lý nhà hàng về các sự cố hoặc vấn đề nghiêm trọng.
Lập báo cáo doanh thu hàng ngày, tuần, tháng theo yêu cầu.
Thực hiện kiểm kê tiền mặt vào đầu và cuối ca làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý nhà hàng.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh khá trở lên
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phục vụ hoặc bán lẻ là một lợi thế.
Có kiến thức về hệ thống thanh toán
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
Thời gian linh hoạt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường trực hành tiếng. Được tham gia BHXH đầy đủ Nghỉ 1 buổi/ tuần Nghỉ phép hàng tháng Hỗ trợ ăn ca Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường trực hành tiếng.
Được tham gia BHXH đầy đủ
Nghỉ 1 buổi/ tuần
Nghỉ phép hàng tháng
Hỗ trợ ăn ca
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI