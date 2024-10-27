Tuyển Thủ Quỹ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Quảng Nam

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện giao dịch, kiểm tiền trong ngày; Tham gia việc điều chuyển tiền đầu ngày, trong ngày, cuối ngày cho các Giao dịch viên đảm bảo đáp ứng được tốt nhu cầu hiện tại; Tổ chức kiểm đếm, chọn lọc, đóng bó, niêm phong, sắp xếp tiền mặt theo quy định của ABBANK và Ngân hàng Nhà nước để nộp cho Ngân hàng Nhà nước hoặc giao dịch với Tổ chức tín dụng khác; Thực hiện việc thu chi tiền mặt đối với khách hàng đảm bảo chính xác và đầy đủ; Thực hiện các giao dịch giao nhận tiền mặt đối với các Tổ chức tín dụng (TCTD) và Ngân hàng nhà nước (NHNN) theo phân công của Lãnh đạo phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Vận hành hoặc Giám Đốc đơn vị kinh doanh.

Thực hiện giao dịch, kiểm tiền trong ngày;

Tham gia việc điều chuyển tiền đầu ngày, trong ngày, cuối ngày cho các Giao dịch viên đảm bảo đáp ứng được tốt nhu cầu hiện tại;

Tổ chức kiểm đếm, chọn lọc, đóng bó, niêm phong, sắp xếp tiền mặt theo quy định của ABBANK và Ngân hàng Nhà nước để nộp cho Ngân hàng Nhà nước hoặc giao dịch với Tổ chức tín dụng khác;

Thực hiện việc thu chi tiền mặt đối với khách hàng đảm bảo chính xác và đầy đủ;

Thực hiện các giao dịch giao nhận tiền mặt đối với các Tổ chức tín dụng (TCTD) và Ngân hàng nhà nước (NHNN) theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Vận hành hoặc Giám Đốc đơn vị kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành/chuyên ngành Kế toán, Tài chính; Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm ngân/ thu ngân; Có bảo lãnh của người thân hiện đang công tác tại các cơ quan Công an, Hành chính sự nghiệp nhà nước hoặc CBNV của ABBANK

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành/chuyên ngành Kế toán, Tài chính;

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm ngân/ thu ngân;

Có bảo lãnh của người thân hiện đang công tác tại các cơ quan Công an, Hành chính sự nghiệp nhà nước hoặc CBNV của ABBANK

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh dựa trên Kiến thức, kinh nghiệm của mỗi cá nhân (Trao đổi khi trúng tuyển). Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo luật lao động và chương trình ABBANK CARE (chế độ đãi ngộ, phúc lợi bổ sung dành cho toàn thể cán bộ nhân viên ABBANK). Chế độ nghỉ phép 13 ngày/năm (bao gồm 01 ngày nghỉ sinh nhật). Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021 – 2022. Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2020 – 2021 theo khảo sát từ website tuyển dụng CareerBuilder. Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, có cơ hội tham gia đào tạo, thăng tiến, phát triển sự nghiệp. Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...). Được vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn) dành cho cán bộ nhân viên ABBANK.

Mức lương cạnh tranh dựa trên Kiến thức, kinh nghiệm của mỗi cá nhân (Trao đổi khi trúng tuyển).

Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo luật lao động và chương trình ABBANK CARE (chế độ đãi ngộ, phúc lợi bổ sung dành cho toàn thể cán bộ nhân viên ABBANK).

Chế độ nghỉ phép 13 ngày/năm (bao gồm 01 ngày nghỉ sinh nhật).

Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021 – 2022.

Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2020 – 2021 theo khảo sát từ website tuyển dụng CareerBuilder.

Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, có cơ hội tham gia đào tạo, thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...).

Được vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn) dành cho cán bộ nhân viên ABBANK.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin