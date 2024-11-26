Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH DV CNTT TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH DV CNTT TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
IT Helpdesk/IT support

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại CÔNG TY TNHH DV CNTT TOÀN CẦU

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16

- 18 An Nhơn 3, P. An Hải Bắc, Sơn Trà, Quận 2

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Thực hiện các sự cố phần cứng và đề xuất thay thế nâng cấp linh kiện thiết bị Công nghệ thông tin (nếu cần).
Khắc phục sự cố liên quan đến các ứng dụng và phần mềm văn phòng (Microsoft Office, Design, Accounting)
Thực hiện triển khai hạ tầng CNTT cơ bản: cáp mạng và lắp đặt các thiết bị CNTT như thiết bị chuyển mạch, NAS, UPS, Wi-Fi, thiết bị vân tay, camera, hệ thống PBX, v.
Hoàn thành nhiệm vụ và cập nhật kết quả trong hệ thống ticket hàng ngày.
Báo cáo công việc thường xuyên theo yêu cầu Leader.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức về kiến trúc máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin.
Hiểu biết cơ bản về cơ sở hạ tầng IT, cài đặt phần mềm, tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo Tiếng Anh
Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Trung thực, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Chủ động và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH DV CNTT TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6;
Thưởng tháng 13 và thưởng năng lực xuất sắc xét hằng năm.
Được hưởng các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Bên cạnh đó còn có bảo hiểm Tai nạn 24/7 và Phụ cấp PVI Care dành cho nhân viên 05 năm.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các phòng khám đa khoa quốc tế.
Được đào tạo thêm về chuyên môn kỹ thuật và các kỹ năng cần thiết khác cho công việc.
Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái.
Hàng ngày có trà, cà phê, bánh kẹo miễn phí. Tiệc sinh nhật cho nhân viên mỗi tháng và Tổ chức du lịch, Team Building, YEP hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DV CNTT TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DV CNTT TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 186B Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức

